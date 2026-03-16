跨科醫療 醫牙共照擬擴大範圍

長久以來，醫科與牙科明顯斷鏈，不少共病中老年人錯失了早期跨科醫療的契機。牙醫師、醫師公會等兩大全聯會上周召開聯席會議，研議啟動基層「醫牙共照」計畫，診所醫師如發現慢病患者出現缺牙、牙周病等口腔問題時，施以口腔篩檢及問卷，並轉診至合作牙醫診所。

「八十歲民眾仍保有廿顆牙齒」為賴清德總統「健康台灣」重要指標之一，醫師公會全聯會理事長陳相國表示，國人活到八十歲由醫界負責，廿顆牙齒則由牙醫界協助，醫牙共照擴大疾病照顧範圍，預計今年八、九月於第二期深耕計畫提出為期三年計畫，如果通過，明年即將正式啟動。全國北中南至少選定一縣市的醫師公會與牙醫師公會合作。

口腔疾病及健康息息相關，台北市立聯合醫院松德院區副院長、口腔醫學部主任李雅玲指出，口腔內牙菌斑影響身體免疫功能，如果牙菌斑過多，恐增加腦中風、心肌梗塞、類風濕性關節炎、頭頸癌、食道癌，甚至是失智風險。只能確實刷牙、定期洗牙，可降低百分之廿至卅的腦中風機率。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳舉例，糖尿病患者常伴著隨嚴重牙周病，口腔反覆發炎、膿腫，若能牙周病、糖尿病同時管理，就能妥善照顧病人健康。

此外，骨質疏鬆症患者接受骨鬆藥物治療，受限於藥物效果，無法拔牙與牙科處置，這需要「醫、牙」之間的合作，在治療骨鬆前完成牙科治療，避免後續骨頭壞死。

逾八成國人罹患牙周病，糖尿病友超過二五○萬人，衛福部口腔司長張雍敏表示，研究證實，牙周病與糖尿病高度相關及互有影響。

衛福部去年底首度規畫一一四至一一五年度「醫牙全人共照試辦計畫–以牙周病為主軸之糖尿病整合照護模式」，已有九家區域級以上醫院申請此案，照顧同時罹患牙周病與糖尿病患者。

陳世岳表示，衛福部這項試辦模式限於糖尿病與牙周病，「醫牙共照」計畫將擴大疾病範圍及科別，期盼透過深耕計畫先行啟動，逐步爭取健保給付及轉診誘因。

衛福部健保署醫務管理組長黃珮珊指出，若兩大全聯會向健保署提出健保給付方案，將視提案，召開會議，再行研議。