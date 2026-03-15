關注牙醫特殊醫療需求！健保署公告今年計畫 新增給付金額及擴大族群

本報長期追蹤，居家長者口腔健康需求，去年11月5日以專題報導，基層牙醫盼增居家醫療健保點數、取消看診限制等。為回應牙醫界需求，衛福部健保署於3月2日正式公告「115年度全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，不僅增加居家牙醫醫療的給付點數，更新增山地離島及醫療不足區的給付條件，並擴大適用族群。

牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成說，今年該計畫服務對象由原失能老人接受長期照顧的補助對象，修正為接受長期照顧的補助對象，放寬非失能者均能接受服務，並新增居家個案ㄉ2個月內，可多執行1次居家醫療服務，每位個案每年申報3次為限，並新增山地離島及醫療資源不足區給付，增修機構失能老人收案條件為年滿80歲以上長者，服務對象更為擴大。

此計畫全年經費由114年8.559億元，今年增至9.559億元，健保給付為每點1元。簡志成說，包括牙醫師首次訪視個案費自1553元增至1631元，新增山地離島及醫療資源不足區2154元；居家牙醫醫療，如困難病人在一般地區每次自5700元增至6800元，山地離島等8160八元；其他病人於一般地區自3700元增至4500元，山地離島等區5400元。

另，原計畫規定服務對象為每2個月接受一次牙醫服務，但全聯會發現，許多長者可能在2個月內因口腔狀況不佳需再次治療。簡志成說，健保署今年新增2個月內需再治療者，2個月內可以申請一次，每位個案每年申報3次為限，讓服務對象一年接受牙醫醫療次數，由6次提高至9次。

至於，針對到護理之家等住宿機構替住民看牙的牙醫醫療團，服務對象修訂失能老人收案條件為「年滿80歲以上長者」。簡志成說，原先收案條件為巴氏量表評估分數60分以下的失能長者，因政府取消聘雇外籍看護需巴氏量表評估規定，住宿機構隨之放寬。

健保署醫務管理組長黃珮珊說，年長者若有口腔問題，將影響營養、吞嚥等，甚至引發吸入性肺炎，為照顧居家失能長者牙醫服務而增加給付，特別區分一般區域及山地離島等區給予規定。隨著政府重視居家牙醫醫療，自110至114年服務人數已自1310人上升至2162人，服務人次自2777上升至4491人。

「健保署提高居家醫療給付，恐還是沒有吸引力。」北市聯醫松德院區副院長、口腔醫學部長李雅玲說，許多牙醫師不願意投入居家醫療，因為太辛苦了，尤其雙北地區交通繁忙，路邊無法停車，但居家醫療器械多，時常很不方便，還有醫師在居家醫療時，車子就被拖走了，期待健保署持續增加誘因。