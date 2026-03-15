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牙醫師、醫師公會全聯會首次聯席會議 研議首創基層「醫牙共照」計畫

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
牙醫師、醫師公會全聯會上周舉行首次聯席會議，研議啟動基層「醫牙共照」計畫，該計畫為全國首次，更是全新領域及概念，盼醫牙共照擴大疾病照顧範圍。圖／123RF
牙醫師、醫師公會全聯會上周舉行首次聯席會議，研議啟動基層「醫牙共照」計畫，該計畫為全國首次，更是全新領域及概念，盼醫牙共照擴大疾病照顧範圍。圖／123RF

年長者須面對口腔疾病與三高、骨鬆等慢性病威脅，但受限於醫療制度與健保給付，醫科與牙科明顯斷鏈，許多可早期介入的疾病，錯失跨科醫療的機會。牙醫師、醫師公會全聯會上周舉行首次聯席會議，研議啟動基層「醫牙共照」計畫。該計畫為全國首次，更是全新領域及概念，盼醫牙共照擴大疾病照顧範圍，預計今年8、9月於第二期深耕計畫提出為期3年計畫，若通過明年正式啟動。

超高齡社會下，跨科整合全人照護備受重視。」牙醫師公會全聯會理事長陳世岳說，如糖尿病患者常伴隨嚴重牙周病，口腔反覆發炎、膿腫，若能兩病同時管理，有助於病情控制；或骨質疏鬆症患者在接受骨鬆藥物治療後，受限於藥物效果，無法進行拔牙與牙科處置，需靠醫師衛教在治療骨鬆前完成牙科治療，避免後續骨頭壞死陷入治療困境。

另，乾燥症患者唾液分泌不足，牙根容易蛀蝕，若能及早轉診至牙科塗氟、清潔與保護牙根，就能減少後續治療負擔。陳世岳說，與醫師公會全聯會研議推動基層「醫牙共照」計畫，期盼透過深耕計畫先行啟動，再逐步爭取健保給付及轉診誘因。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，65歲以上慢性病患者常伴隨口腔問題，賴清德總統提出健康台灣指標之一，為歲民80眾仍保有20顆牙齒，國人活到80歲由醫界負責，20顆牙齒則由牙醫界協助。計畫預計在全國北中南至少選定一縣市的醫師公會與牙醫師公會合作，並提出申請，當基層西醫師收治慢病患者有口腔問題時，將先進行口腔篩檢及問卷，並轉診至合作牙醫診所。

台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲說，若不重視口腔健康，口腔內牙菌斑會導致身體免疫變化，增加腦中風、心肌梗塞、類風濕性關節炎、頭頸癌、食道癌，甚至是失智等風險，但只要確實刷牙、定期洗牙，可降低腦中風20%至30%的機會。

逾8成國人罹患牙周病，糖尿病友更超過250萬人。衛福部口腔司長張雍敏說，依研究顯示，牙周病與糖尿病高度相關及互有影響，衛福部於去年底已首度規畫114至115年度「醫牙全人共照試辦計畫-以牙周病為主軸之糖尿病整合照護模式」，目前共有9家區域級以上醫院申請，以照顧同時罹患牙周病與糖尿病患者。

陳相國說，衛福部計畫僅限於糖尿病與牙周病的範圍較窄，基層提出醫牙共照計畫，期盼擴大疾病範圍及科別。張雍敏說，尊重兩全聯會規畫。衛福部健保署醫務管理組長黃珮珊說，若兩全聯會未來向健保署提出健保給付方案，將視提案再行研議。

口腔 超高齡社會 健保給付

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