心臟科醫警告：讓30歲人倒下的元兇 90%人每天都在忽視它

摘要 心臟病不再是年長者專利，30歲出頭的年輕患者正在增加。心臟科醫師納魯拉發現，90%的患者都有同一個被忽視的風險因子，而且完全可以預防。她分享4個每天只需幾分鐘的護心習慣，幫你在被壓垮之前，先把它建立防護罩。

你以為心臟病是老人專利？執業超過十年的心臟科醫師納魯拉（Tara Narula）卻看見越來越多30歲出頭的患者，她發現90%的人都有同一個被忽視的風險因子，卻幾乎沒有人知道：慢性壓力。

「我的病人帶著難以想像的慢性壓力生活，卻不知道這有多危險。」她表示。

壓力的危險在於它是一個隱形的連鎖反應——讓人不想運動、開始喝酒、吃得更差，間接推高所有風險因子，卻不會出現在任何一張健康檢查報告上。「這是一種跨越各年齡層的疾病，往往沉默無聲，直到它不再沉默。」納魯拉說。

好消息是，這場仗並非打不贏。納魯拉指出，約8成的心臟病風險可以透過生活習慣改變來預防，並分享了4個每天只需幾分鐘的護心習慣。

第一，「運動點心」

不需要上健身房，只要多爬爬樓梯、利用午休去散步、把車子故意停遠一點，微小的動作累積起來就有效果。研究顯示，每天多走500步就能提升壽命。

第二，冥想

現代人最難做到的，或許就是什麼都不做。納魯拉建議，每天只需10分鐘的深呼吸或正念練習，即使坐在辦公桌前也能執行。她也提醒，適時對資訊流說不，同樣是一種保護：「你想關注這個世界，但到了某個時候，別讓那些讓你感覺不好的東西把你淹沒。」

第三，聯絡朋友

社交連結是延長壽命最有效的方法之一。納魯拉說，很多人都有「一直想打卻沒打」的電話，「我們把很多社交活動都拖延了，但其實只需要十分鐘。」

孤獨與隔離感和心臟病、慢性壓力，甚至過早死亡都有直接關聯，哈佛健康出版（Harvard Health Publishing）指出，更理想的做法，是把社交和運動結合——找朋友一起散步，同時收穫兩種護心效果。哈佛物理醫學與復健副教授菲利普斯（Edward Phillips）更鼓勵大家行動，他說：「當你把散步想成是和朋友共度時光，而不是一項任務，你自然會更想去做。」

第四，找治療師

短期的舒壓技巧終究只是治標。納魯拉建議，面對生活中更大的問題或長期的壓力模式，尋找合格的治療師才是根本解方，這對幫助自己面對未來的恐懼、放下過去的事件至關重要。

壓力是這個時代最沉默的健康殺手。它不像高血糖或高血壓，會出現在健康檢查報告上，但它對心臟造成的傷害，同樣真實。納魯拉說：「這是投資，你投入越多，回報就越大。」在生活徹底失控之前，每天給自己10分鐘，這或許是你能為心臟做的最划算的一件事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

資料來源：Harvard Health Publishing、Business Insider

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