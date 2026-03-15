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周三前晴到多雲「清晨2縣市低溫仍下探10度」這天起轉有雨天氣

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清晨「2縣市」低溫下探10度 周三前晴到多雲…這天起轉有雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今天至周三各地都是晴到多雲好天氣，白天溫暖舒適，早晚偏涼，要留意日夜溫差大。聯合報系資料照
今天至周三各地都是晴到多雲好天氣，白天溫暖舒適，早晚偏涼，要留意日夜溫差大。聯合報系資料照

明天各地晴到多雲，但清晨受到輻射冷卻影響，竹苗地區低溫仍下探10度，中央氣象署預報員張承傳表示，周三前各地天氣穩定，但要留意日夜溫差大，周四鋒面接近、水氣增加，周五東北季風增強、降雨範圍擴大。

張承傳說，周三前各地晴到多雲、天氣穩定，明（16日）迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有零星降雨；周二、周三（17、18日）環境風場偏東南風，僅花東、恆春半島有零星降雨。

周四（19日）鋒面接近，天氣轉為不穩定，大台北、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。

周五（20日）東北季風增強，水氣增多，降雨範圍再擴大，桃園以北、東半部、恆春半島、竹苗山區有零星降雨；周六、周日（21、22日）持續受到東北季風影響，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

溫度部分，明天新竹、苗栗清晨受到輻射冷卻影響，低溫僅11至13度，尤其苗栗可能出現10度以下低溫，桃園以北、東半部低溫約16至18度，白天高溫西半部23至26度、東半部高溫22、23度，需留意日夜溫差大。

周二、周三各地低溫約15至19度，高溫西半部25至29度，東半部24、25度；周四鋒面接近、周五東北季風增強，北部、東北部率先轉涼，低溫維持在16至20度，高溫降至22、23度，中南部影響不大，高溫仍上看27至29度，花東25、26度；周末2天持續受到東北季風影響，溫度雷同。

低溫 東北季風 氣象署 苗栗

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