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千架無人機點亮夜空台灣燈會閉幕 台積電圖形現場觀眾驚呼連連

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

2026台灣燈會嘉義縣歷經13天璀璨展演，晚間畫下圓滿句點。閉幕前壓軸登場的「千架無人機燈光秀」成為全場最高潮，10分鐘的空中展演以科技結合城市願景，在夜空中描繪出一幅幅象徵嘉義與台灣未來發展的壯麗圖像，令現場觀眾驚呼連連。

嘉縣長翁章梁今晚特別與無人機廠商代表一同觀賞壓軸演出。上千架無人機整齊升空，在夜幕中精準排列、變換隊形，首先勾勒出台灣的島嶼輪廓，接著呈現嘉義位於北緯23.5度的「北回歸線」意象，象徵這片土地的地理與文化特色。

隨著音樂節奏推進，無人機群再度變陣，一幅幅象徵嘉義未來產業發展的圖案依序浮現，包括台灣科技產業象徵的晶片圖形，以及象徵嘉義科技轉型的重要指標——台積電先進封裝廠CoWoS圖樣，在高空閃耀發光，讓現場民眾倍感驕傲。

表演中也融入城市發展願景，天空中出現象徵大型購物休閒據點的華泰名品城圖像，一名女子提著購物袋的可愛剪影更讓觀眾會心一笑；接著還有象徵「無人機國家隊」的科技圖形，以及「嘉義優鮮品牌、黃金十年」字樣在夜空中閃耀，寓意嘉義邁向產業升級與科技城市的未來藍圖。

當一幅幅圖像在夜空中依序亮起，現場觀眾紛紛舉起手機捕捉這難得畫面，驚呼聲與掌聲此起彼落。璀璨光影不僅為燈會劃下高潮，也成為嘉義向世界展示城市轉型的重要時刻。

縣長翁章梁表示，這次台灣燈會讓「嘉義重新被看見」。他指出，過去外界常將嘉義視為農業縣，但隨著無人機產業、科技產業以及先進封裝產業落腳，嘉義正逐步轉型為「農業、工業與科技並進」的重要城市。

翁章梁也分享，燈會期間有許多遊客給予高度評價，甚至形容這是一場「天花板等級」的燈會。不少民眾一次參觀不過癮，有人來三次、六次，甚至在十三天展期中參觀多達十二次，顯示活動魅力十足。

更令縣府感動的是，燈會期間民眾展現高度公德心，不僅排隊秩序良好，場區也維持整潔，鮮少出現亂丟垃圾情形。翁章梁說，台灣民眾展現出守秩序、重衛生的良好習慣，讓整場活動更顯得溫暖而感人。

在絢麗無人機燈光秀與熱烈掌聲中，2026台灣燈會正式落幕。對嘉義而言，這不僅是一場大型觀光盛事，更象徵城市邁向科技與產業轉型的新起點。

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影
台灣燈會壓軸閉幕千架無人機展演。記者魯永明/攝影

無人機 嘉義 台灣燈會 翁章梁

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