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長照3.0納入中醫與PAC 石崇良：「全人照護」減輕照顧者負擔

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
衛福部長石崇良，未來在長照3.0、在宅醫療及急性後期照護等政策中，中醫將有更重要的參與角色。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良，未來在長照3.0、在宅醫療及急性後期照護等政策中，中醫將有更重要的參與角色。記者廖靜清／攝影

台灣邁入高齡化社會，中醫在醫療照護體系中的角色正持續提升，衛福部長石崇良今日出席台北市中醫師公會年會表示，今年健保中醫總額成長率達5.5%，創下歷史新高，顯示政府對中醫醫療發展的重視。未來在長照3.0、在宅醫療及急性後期照護（PAC）等政策中，中醫都將有更重要的參與角色。

石崇良指出，台灣去年經濟成長表現亮眼，GDP成長率超過8%，醫療體系也同步穩定成長。根據健保署資料，去年中醫醫療點值約為0.97，而今年健保總額預算將達9883億元，較去年增加約600億元，其中中醫總額成長率達5.5%，為歷年最高。

石崇良說，中醫總額大幅成長，除了政府政策支持外，也有賴健保會在醫療服務提供者與支付方之間協調取得共識，使制度得以順利運作。國人喜愛中醫，尤其新冠疫情後就診人數攀升，約每3人就有1人看中醫。調查顯示，超過八成國人曾使用中醫服務，中醫已成為國人健康照護的重要一環。

隨著高齡社會來臨，從養生保健、疾病預防到疾病治療與康復照護，中醫都可發揮功能。在政策推動方面，衛福部正結合「健康台灣」相關計畫，推動中醫醫療與科技創新整合。石崇良表示，未來將透過相關計畫導入人工智慧、智慧醫療與創新照護模式，使中醫在預防醫學與健康促進領域發揮更大效益。

政府正積極推動長照3.0，也期待中醫更深入參與，衛福部希望將中醫納入急性後期照護（PAC）體系。石崇良表示，急性醫療主要是救命，但患者在急性治療後仍需要一段功能恢復期。若能在PAC階段結合中醫調理與復健照護，將有助於患者功能恢復，降低失能與長期照護需求。

除了復健照護外，中醫在安寧緩和醫療與生命末期照護方面也具有發展空間。石崇良指出，透過中西醫整合模式，能讓患者在生命末期獲得更完整且人性化的醫療支持。另外，2019年通過的「中醫藥發展法」第一期計畫今年將屆期，政府正研擬下一階段中醫藥發展政策，包括中醫人才培育與中醫藥產業振興等。

台灣在疫情期間研發的「清冠一號」，獲得國際關注，顯示中醫藥具有全球發展潛力，未來將結合科技創新與產業發展，推動中醫全球化，讓我國中醫在亞洲甚至全球發揮影響力。石崇良表示，中醫界長期支持健保制度並投入國人健康照護，在高齡社會與醫療體系轉型過程中，將共同打造更完整的醫療照護體系。

中醫在台灣具有深厚的民眾基礎，超過八成國人曾使用中醫服務。記者廖靜清／攝影
中醫在台灣具有深厚的民眾基礎，超過八成國人曾使用中醫服務。記者廖靜清／攝影

健保總額 健保署 石崇良 長照 中醫

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