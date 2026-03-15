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明晨苗栗恐探10度以下 未來一周先暖後涼、周末防陣雨

中央社／ 台北15日電
天氣示意圖。圖／AI生成
天氣示意圖。圖／AI生成

氣象署今天表示，明天清晨竹苗地區仍要留意低溫，苗栗可能探攝氏10度以下；17、18日天氣穩定，各地舒適溫暖；周末又有鋒面及東北季風南下影響，迎風面易有陣雨，各地再降溫。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天各地大多為晴到多雲、水氣少，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

張承傳指出，17、18日天氣穩定，降雨範圍再縮減為花東地區及恆春半島有零星短暫雨。19日有一波鋒面通接近台灣北部海面，水氣開始增加，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。

張承傳表示，20日鋒面通過，接著東北季風南下，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；21日東北季風影響，以大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨為主。

張承傳提到，雖然這波東北季風僅在周末短暫通過，但預估23至25日仍會有下一波東北季風南下影響，後續降雨情況需再觀察。

溫度方面，張承傳表示，明天竹苗仍有較強的輻射冷卻影響，低溫約11至13度，其中苗栗仍可能有10度以下低溫發生，桃園以北普遍低溫約14至17度；高溫部分，西半部約23至26度，要留意日夜溫差，

張承傳說，17、18日各地低溫約15至18度、高溫約25至29度，各地舒適溫暖；19日北部因雲多降雨，高溫下降至24度，20日東北季風影響，北部、東北部高溫約22、23度；中南部變化不大，高溫仍上看28、29度。低溫部分，由於這波東北季風帶來的冷空氣不強，各地平地低溫約16至19度。

張承傳提醒，明天清晨中南部地區、17至19日清晨台南以北地區、20日清晨中部以北以及18日、19日馬祖及金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。另外，明天起至18日基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖留意長浪。

低溫 東北季風 氣象署

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