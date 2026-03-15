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打疫苗、做健檢就能拿「健康幣」 何時上路？ 衛福部長：進入最後整備

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
衛福部長石崇良（左）今出席第96屆國醫節，指出「健康幣」時程正進入最後整備階段，待4月公布相關細節。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良（左）今出席第96屆國醫節，指出「健康幣」時程正進入最後整備階段，待4月公布相關細節。記者廖靜清／攝影

衛福部規畫推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做癌篩、定期健檢等，透過健康行為累積點數並兌換回饋。國民黨立委陳菁徽表示，新政策將於4月上路，但目前似乎都沒有進度，也未有具體內容，政府到底準備好了嗎？衛福部長石崇良今出席第96屆國醫節時表示，「健康幣」制度正進入最後整備階段，待4月公布。

石崇良指出，「健康幣」的核心在於透過數位科技與健康管理結合，目前相關系統建置與平台設計均依既定期程進行，未來將透過「健康存摺App」蒐集的健康數據轉換為健康幣，並搭配兌換平台，鼓勵民眾養成健康生活型態，相關政策預計在適當時機將會對外正式宣布。

石崇良說，「健康幣」的制度主要包含兩大系統架構，第一是透過健保署既有的「健康存摺App」平台，將民眾的健康數據轉換為健康幣。再來則是建立健康幣兌換平台，讓累積的健康幣能夠實際使用，形成完整的健康促進機制。

在數位工具方面，衛福部目前正以既有的健康管理應用程式「健習生Health Go」為基礎進行轉型，匯入健康幣點數。石崇良表示，由於今年度相關新預算尚未完成審查，目前主要是利用既有計畫資源進行系統調整與升級，希望在原有基礎上逐步導入健康幣制度。

陳菁徽認為，「健習生 Health Go」自2025年11月試辦以來，下載量僅約500次，無法滿足大眾期待。石崇良坦言，這款應用程式App下載量仍有限，主要原因是目前版本仍以健康數據紀錄與健康教育為主，尚未導入健康幣機制。待健康幣正式推出後，應用程式功能將與現有版本有明顯差異，預期可提高民眾使用意願。

石崇良強調，「健康幣」初步規畫的適用對象為18歲以上民眾，希望透過鼓勵日常健康管理，例如身體活動、健康監測與生活型態改善等方式，逐步累積健康幣，進一步建立長期健康促進機制。至於正式上路時程，各項準備工作仍依既定進度進行，待系統整合與平台建置完成後，將在適當時機公布相關細節。

衛福部 石崇良 健康幣

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