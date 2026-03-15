台安醫院健康家庭日 「心跳不停」千人熱力奔馳大佳河濱公園

台安醫院今（15）日於台北大佳河濱公園盛大舉行「2026台安健康家庭日」，員工與眷屬參加人數共1316人，熱力奔馳在河濱賽道。透過5公里的自我挑戰、永續創意闖關活動，強化員工彼此的向心力，實踐幸福企業對同仁身心健康與地球永續發展的雙重理念。

台安醫院院長陳欣宏表示，今年的家庭日活動以「心跳不停，永續同行」為核心精神，象徵醫療熱忱的持續跳動與對社會環境的長久承諾。醫院除了守護大眾健康，更深耕「幸福企業」與「友善家庭職場」。透過年度家庭日，鼓勵同仁暫時放下手邊辛勞的醫療照護或行政工作，換上跑鞋、帶著家人參與運動賽事。

陳欣宏，強調「心跳不停」象徵生命不息的活力與醫護同仁永不熄滅的醫療熱忱；「永續同行」則是對環境與社會的長期守護，為將理念轉化為具體行動。這次活動亦全面採用電子手冊及電子證書，以減少紙張浪費，從細節落實綠色生活，呼應醫院的節能減碳政策。

台安醫院「心跳不停」家庭日活動包含5公里路跑，大會於補給站提供多樣點心為員工及眷屬補充能量；現場規畫8個「永續健康」理念的互動闖關區，將環保與身心修復知識融入趣味體驗，完成挑戰之後還可以兌換環保餐具一份。

台安醫院今年持續發放園遊券，供同仁於現場美式特色餐車消費，並安排音樂表演帶動氣氛，活動壓軸則進行摸彩抽獎，包含Apple iPhone 17、Marshall音響等多項大獎，展現醫院對同仁福利的高度重視。