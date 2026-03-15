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東部海域規模5.4地震「弧後擴張」所致 未來3天有規模5餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

東部海域今下午4時14分發生規模5.4地震，中央氣象署指出，板塊在隱沒過程中會造成「弧後擴張」的現象，導致有地震的發生，該區域原本就會發生許多大小地震，歷史資料也統計，2003年該區曾發生規模6.8地震，氣象署提醒，未來3天恐會有規模4.5或5餘震。

東部海域今天下午4時14分發生規模5.4地震，地震深度23.2公里，最大震度為4級。各地最大震度為花蓮、宜蘭4級，新北、桃園、南投、台中、台北、竹縣、苗栗、彰化、雲林、嘉縣2級，基隆、台東、竹市、嘉市、台南、高雄1級。

今天從凌晨開始就地震不斷，凌晨2時58分宜蘭近海發生規模4.2地震，地震深度11.3公里，各地最大震度為宜蘭4級，花蓮3級，南投2級，桃園、台中、新北、台北、竹縣1級。

下午3時27分台南楠西發生規模3.4地震，地震深度6.9公里，各地最大震度為台南3級、嘉縣1級；31分鐘後，下午3時58分再發生規模3.1地震，地震深度7.1公里，各地最大震度為台南2級、嘉縣1級。

地震測報中心主任吳健富表示，本起地震與板塊擠壓有關，地震發生在宜蘭和平海盆，發生主因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊所致；預估本起地震為獨立事件。

吳健富說明，海盆主要是板塊在隱沒下去的過程中，進而形成地表向下陷落的盆地。海盆地震的位置通常較淺，深度大約都在10多公里或不到10公里。

地震測報中心技正甘志文指出，本起地震發生後14.1秒，氣象署針對宜蘭縣發布國家級警報。另針對地震成因也補充，板塊在隱沒過程中會造成「弧後擴張」的現象，導致有地震的發生，而該區域原本就會發生許多大小地震，並提醒未來3天恐有規模4.5或5餘震。

根據歷史資料統計該區域規模5.5以上地震，發生有感地震前3名為2003年6月9日規模6.8地震、1995年6月5日規模6.5地震、2001年6月14日規模6.3地震；另外，近期也曾發生有大規模地震，包含2019年8月8日發生規模6.2地震、2024年4月3日規模6.2地震、2024年5月10日規模6地震、2024年8月15日規模5.8地震。

東部海域今下午4時14分發生規模5.4地震。圖／中央氣象署提供
東部海域今下午4時14分發生規模5.4地震。圖／中央氣象署提供

氣象署 宜蘭 地震

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