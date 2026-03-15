東部海域規模5.4地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤
東部海域今天下午4時14分發生規模5.4地震，地震深度23.2公里，最大震度為4級。各地最大震度為花蓮、宜蘭4級，新北、桃園、南投、台中、台北、竹縣、苗栗、彰化、雲林、嘉縣2級，基隆、台東、竹市、嘉市、台南、高雄1級。
地震測報中心主任吳健富表示，本起地震與板塊擠壓有關，地震發生在宜蘭和平海盆，發生主因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊所致；預估本起地震為獨立事件。
台鐵公司說明3月15日16時14分宜蘭縣政府南南東方49.6公里，發生規模5.4地震，南澳、崇德4級，東澳=新城間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。
花蓮、和平、和仁、蘇新各3級，新城=鳳林、宜蘭=東澳間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
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