東部海域規模5.4地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

台灣機車族眾多，市區停車位一位難求，許多騎士為了方便或力氣不夠，習慣以「立側柱」的方式停車。不過有謠言指稱機車若立側柱停在停車格內，只要傾斜角度過大導致後照鏡越過白線，或是輪胎距離路邊超過30公分，就會遭到巡邏員警取締或「檢舉達人」拍照檢舉，並重罰1200元。對此，台灣事實查核中心與警方出面闢謠，指出該訊息為「部分錯誤」，並詳細公布了真實的開罰標準。

2026-03-15 16:24