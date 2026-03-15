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今天第4起地震！東部海域16:14規模5.4 為「獨立事件」

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18縣市有感！東部海域16:14規模5.4地震 最大震度4級

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今天第4起地震！東部海域16:14規模5.4 為「獨立事件」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
東部海域今天下午4時14分發生規模5.4地震，地震深度23.2公里。圖／中央氣象署提供
東部海域今天下午4時14分發生規模5.4地震，地震深度23.2公里。圖／中央氣象署提供

地牛不斷震動！東部海域今天下午4時14分發生規模5.4地震，地震深度23.2公里，最大震度為4級。各地最大震度為花蓮宜蘭4級，新北、桃園、南投、台中、台北、竹縣、苗栗、彰化、雲林、嘉縣2級，基隆、台東、竹市、嘉市、台南、高雄1級。中央氣象署表示，本起地震與板塊擠壓有關，地震發生在宜蘭和平海盆，預估為獨立事件。

事實上，今天從凌晨開始就地震不斷。今天凌晨2時58分宜蘭近海發生規模4.2地震，地震深度11.3公里，各地最大震度為宜蘭4級，花蓮3級，南投2級，桃園、台中、新北、台北、竹縣1級。

下午3時27分台南楠西發生規模3.4地震，地震深度6.9公里，各地最大震度為台南3級、嘉縣1級；31分鐘後，下午3時58分再發生規模3.1地震，地震深度7.1公里，各地最大震度為台南2級、嘉縣1級。

地震測報中心主任吳健富表示，本起地震與板塊擠壓有關，地震發生在宜蘭和平海盆，發生主因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊所致；預估本起地震為獨立事件。

吳健富說明，海盆主要是板塊在隱沒下去的過程中，進而形成地表向下陷落的盆地。海盆地震的位置通常較淺，深度大約都在10多公里或不到10公里。

新北 台北 地震 花蓮 宜蘭 氣象署

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