水果帶皮吃才營養？ 營養師點名4族群要削皮：當心越吃越痛

近年來健康意識抬頭，許多報導紛紛提倡蘋果、水梨、葡萄等水果應該「連皮吃」，才能將滿滿的植化素吃下肚，達到抗發炎、助消化的功效。然而，營養師曾建銘近日發文提醒，果皮確實是營養寶庫，但並非一體適用，若是屬於以下4種特定族群，吃皮前最好先三思。

曾建銘在臉書指出，每次看到提倡「連皮吃」的熱門文章，他的職業病就會發作，必須跳出來幫大家「踩煞車」。他點名以下4類人，吃水果時最好還是乖乖削皮：

1.腎臟病友 蘋果皮等果皮富含鉀離子，對一般人來說是消水腫的利器，但對於腎功能退化、必須嚴格「限鉀」的腎友而言，若攝取過多易增加心臟負擔，建議削皮食用，才是保護腎臟的安全牌。 2.糖尿病友 雖然果皮富含膳食纖維，但水果的「總糖量」並不會因為連皮吃而減少，若份量沒控制好，血糖依然會像坐雲霄飛車般狂飆。 3.腸胃敏感族 水梨皮的「高纖外套」雖是便祕救星，但對於正處於胃潰瘍、容易胃食道逆流，或是腸胃正在發炎鬧脾氣的人來說，粗纖維反而會像「菜瓜布」一樣摩擦脆弱的胃黏膜，導致越吃越痛。 4.懶得洗水果的人 果皮是農藥與人工果蠟最容易殘留的部位，如果購買的不是有機水果，或實在沒時間用流動清水仔細刷洗，那麼「直接削皮」絕對是更簡單又健康的做法。

曾建銘最後總結：「健康成人洗淨連皮吃最營養；特殊體質或怕農藥，削皮吃最安心！」提醒民眾在追求營養最大化的同時，也要審慎評估自身的身體狀況。