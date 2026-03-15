台鐵打造「新一代資訊看板」南港率先亮相 2028年全台219站完成建置

過去台鐵發生異常事件或行車事故時，各車站公布的資訊不一，有些車站甚至未公告，為此，台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，設計介面更簡約，由行控單位控制、統一公布最新行車資訊，目前已率先於南港裝設試辦，預計今年底共59個車站建置、2028年2月全台車站完成設置。

台鐵近日在南港站測試新一代資訊看板，以沉穩的黑灰色調為基底，融入簡潔俐落的美學設計，讓資訊顯示更清晰直觀。

過去發生行事故或異常事件時，台鐵各車站資訊看板公布的資訊不一，有些車站甚至未公告。台鐵公司表示，目前正在辦理「台鐵全線列車暨站務資訊顯示系統更新案」建置，預計更新全線219個車站列車資訊顯示器，取代舊有分批採購已屆齡設備。

台鐵指出，新一代資訊顯示系統可由行控單位控制，統一公布行車資訊，包含列車故障或事故、異常事件，能更即時提供列車班次、目的地、延誤狀況等資訊。

針對新一代顯示器設計，台鐵說明，主要以旅客角度來規畫，透過視覺與資訊辨識作為設計方向，導入色彩識別系統以區分不同車種，並統一各型顯示器版面設計，強化旅客直覺辨識效果。

台鐵進一步說，新一代訓顯示系統更新案新增「中心端列車資訊派送平台」，提供候車旅客即時得知列車運行及異常等相關資訊。

台鐵表示，目前將南港車站作為示範站，進行試營運及各項軟硬體測試工作，預計今年將有共59個車站資訊看板完成汰換，2027年完成82站、2028年2月全台車站完成建置。