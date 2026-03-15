快訊

經典賽／8強出局「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

台大每學期逾1500人請身心假…國中小也要推動？台大、教育部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

微糖不等於健康！醫師點名3種「偽健康飲料」：恐助長脂肪肝

聯合新聞網／ 綜合報導
卓韋儒醫師指出，飲料中的「液態糖」特別容易讓人不知不覺攝取過量。 示意圖／ingimage
卓韋儒醫師指出，飲料中的「液態糖」特別容易讓人不知不覺攝取過量。 示意圖／ingimage

不少民眾自認平時飲料都點「微糖」、也很少喝酒，卻在健檢時被告知出現脂肪肝胃腸肝膽科醫師卓韋儒表示，門診中經常聽到患者疑惑為何仍罹患脂肪肝，關鍵往往不是偶爾飲酒，而是每天習慣喝含糖飲料。提醒大家「微糖不等於健康」，只是甜度降低，但身體真正面對的是整體糖分攝取量與飲用頻率。

卓韋儒指出，飲料中的「液態糖」特別容易讓人不知不覺攝取過量，與固體食物相比，飲料喝得快、份量大，且飽足感低，很少因此減少下一餐的食量。許多人因為選擇微糖，誤以為已經控制糖分，結果反而更頻繁飲用，卓韋儒強調「控糖不能只看甜度，而要留意總糖量與飲用習慣」。日常生活中有不少飲料常被誤認為健康，其實含糖量並不低，長期飲用可能增加脂肪肝風險。常見的「隱形糖」飲料包括：

鮮榨果汁／果昔

水果本身富含營養，但榨成果汁後纖維減少，糖分更容易快速吸收。醫師建議水果以直接食用為佳，若喝果汁應控制份量，避免每天飲用。

酸味飲料／乳酸飲料／運動飲料

許多人因為味道偏酸而誤以為糖分不高，但為了平衡口感，產品往往加入不少糖分。若沒有長時間劇烈運動或大量流汗，多數情況喝水即可補充水分。

燕麥奶／穀物飲品

近年被視為健康飲品，但部分產品本質是澱粉來源，若再加入糖或調味，熱量與糖分容易增加。醫師建議選擇無加糖版本，並控制飲用頻率與份量。

卓韋儒建議，想減少脂肪肝風險，最重要的是調整飲料習慣，例如將「天天1杯」改為一周2至3杯，效果往往比單純改成微糖更明顯。此外，水果建議直接食用，利用纖維增加飽足感，而日常解渴則以水或無糖茶為主，避免把含糖飲料當作日常補水來源。

針對脂肪肝，台灣肝病醫療策進會也曾整理：

綠燈：無代謝性脂肪肝

一、目標以「預防」為主。

二、40歲以下每2至3年健檢一次。

三、40歲以上建議每年定期檢查維持均衡飲食與運動習慣，每周至少150分鐘運動。

黃燈：代謝性脂肪肝或肝指數異常

一、出現脂肪肝或肝指數異常。

二、同時合併BMI ≥24或代謝症候群任一項異常。

三、建議儘早諮詢專科醫師，進一步評估與調整生活型態。

紅燈：代謝性脂肪肝炎

一、已進入肝纖維化高風險階段。

二、需積極醫療介入與長期追蹤。

三、可與醫師討論包括GLP-1在內的治療方式，以降低肝硬化、肝癌與心血管疾病風險。

健康飲食 脂肪肝

延伸閱讀

年後不想「挨餓飲控」？營養師：餐前一瓶高纖豆漿，輕鬆回歸好狀態

相關新聞

半年來狂跑廁所以為小事 男一照腸鏡嚇壞醫師：藏兩顆腫瘤

大腸癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者等到確診時，病情已進入中晚期。肝膽腸胃科醫師張振榕分享，一名年長男子半年來頻繁跑廁所，總覺得排便後仍有「沒上乾淨」的感覺，但因食慾正常、體重也沒有明顯變化，始終不以為意，拖了約半年才在妻子催促下就醫。沒想到檢查後竟在腸道發現兩處獨立腫瘤，其中一處甚至嚴重到腸鏡無法通過，最後確診為罕見的「同時性大腸癌」，連醫師也直呼從醫以來首次遇到。

微糖不等於健康！醫師點名3種「偽健康飲料」：恐助長脂肪肝

不少民眾自認平時飲料都點「微糖」、也很少喝酒，卻在健檢時被告知出現脂肪肝。胃腸肝膽科醫師卓韋儒表示，門診中經常聽到患者疑惑為何仍罹患脂肪肝，關鍵往往不是偶爾飲酒，而是每天習慣喝含糖飲料。提醒大家「微糖不等於健康」，只是甜度降低，但身體真正面對的是整體糖分攝取量與飲用頻率。

國中女耳朵劇痛「夾出活蟑螂」 醫警告：千萬不可自己亂掏

耳朵如果感覺有異物在蠕動，千萬別拿棉花棒亂掏！近日，醫師莊宇龍分享一起讓許多人看了直呼「起雞皮疙瘩」的驚悚案例。一名國中女生因為耳朵劇烈疼痛就醫，沒想到醫師透過耳鏡一照，竟從她的耳道裡夾出一隻活生生的蟑螂。

杜拜巧克力風靡全球「熱量是一個半的排骨便當」 營養師曝4指南安心吃

最近滑社群總是被杜拜巨無霸巧克力洗版，聽說切開後會發出清脆「喀滋」聲，綠色內餡瞬間爆漿。營養師楊斯涵在臉書指出，這款甜點來自杜拜精品甜點店Fix Dessert Chocolatier，以華麗外觀和豐富口感吸引大量網友嘗鮮，但她也提醒，高熱量和高糖脂的特性不容忽視。

台鐵打造「新一代資訊看板」南港率先亮相 2028年全台219站完成建置

過去台鐵發生異常事件或行車事故時，各車站公布的資訊不一，有些車站甚至未公告，為此，台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，設計介面更簡約，由行控單位控制、統一公布最新行車資訊，目前已率先於南港裝設試辦，預計今年底共59個車站建置、2028年2月全台車站完成設置。

自強兒少未被先天性成骨不全症擊倒 目標成為大老闆

家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。來自台北家扶的符蓉罹患先天性成骨不全症，每天不斷在「想嘗試」與「被保護」之間取得平衡，而當大老闆是她大大的夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。