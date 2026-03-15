微糖不等於健康！醫師點名3種「偽健康飲料」：恐助長脂肪肝
不少民眾自認平時飲料都點「微糖」、也很少喝酒，卻在健檢時被告知出現脂肪肝。胃腸肝膽科醫師卓韋儒表示，門診中經常聽到患者疑惑為何仍罹患脂肪肝，關鍵往往不是偶爾飲酒，而是每天習慣喝含糖飲料。提醒大家「微糖不等於健康」，只是甜度降低，但身體真正面對的是整體糖分攝取量與飲用頻率。
卓韋儒指出，飲料中的「液態糖」特別容易讓人不知不覺攝取過量，與固體食物相比，飲料喝得快、份量大，且飽足感低，很少因此減少下一餐的食量。許多人因為選擇微糖，誤以為已經控制糖分，結果反而更頻繁飲用，卓韋儒強調「控糖不能只看甜度，而要留意總糖量與飲用習慣」。日常生活中有不少飲料常被誤認為健康，其實含糖量並不低，長期飲用可能增加脂肪肝風險。常見的「隱形糖」飲料包括：
鮮榨果汁／果昔
水果本身富含營養，但榨成果汁後纖維減少，糖分更容易快速吸收。醫師建議水果以直接食用為佳，若喝果汁應控制份量，避免每天飲用。
酸味飲料／乳酸飲料／運動飲料
許多人因為味道偏酸而誤以為糖分不高，但為了平衡口感，產品往往加入不少糖分。若沒有長時間劇烈運動或大量流汗，多數情況喝水即可補充水分。
燕麥奶／穀物飲品
近年被視為健康飲品，但部分產品本質是澱粉來源，若再加入糖或調味，熱量與糖分容易增加。醫師建議選擇無加糖版本，並控制飲用頻率與份量。
卓韋儒建議，想減少脂肪肝風險，最重要的是調整飲料習慣，例如將「天天1杯」改為一周2至3杯，效果往往比單純改成微糖更明顯。此外，水果建議直接食用，利用纖維增加飽足感，而日常解渴則以水或無糖茶為主，避免把含糖飲料當作日常補水來源。
針對脂肪肝，台灣肝病醫療策進會也曾整理：
綠燈：無代謝性脂肪肝
一、目標以「預防」為主。
二、40歲以下每2至3年健檢一次。
三、40歲以上建議每年定期檢查維持均衡飲食與運動習慣，每周至少150分鐘運動。
黃燈：代謝性脂肪肝或肝指數異常
一、出現脂肪肝或肝指數異常。
二、同時合併BMI ≥24或代謝症候群任一項異常。
三、建議儘早諮詢專科醫師，進一步評估與調整生活型態。
紅燈：代謝性脂肪肝炎
一、已進入肝纖維化高風險階段。
二、需積極醫療介入與長期追蹤。
三、可與醫師討論包括GLP-1在內的治療方式，以降低肝硬化、肝癌與心血管疾病風險。
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