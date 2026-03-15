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杜拜巧克力風靡全球「熱量是一個半的排骨便當」 營養師曝4指南安心吃

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師楊斯涵提醒，杜拜巧克力以華麗外觀和豐富口感吸引大量網友嘗鮮，但高熱量和高糖脂的特性不容忽視。 示意圖／ingimage
營養師楊斯涵提醒，杜拜巧克力以華麗外觀和豐富口感吸引大量網友嘗鮮，但高熱量和高糖脂的特性不容忽視。 示意圖／ingimage

最近滑社群總是被杜拜巨無霸巧克力洗板，聽說切開後會發出清脆「喀滋」聲，綠色內餡瞬間爆漿。營養師楊斯涵在臉書指出，這款甜點來自杜拜精品甜點店Fix Dessert Chocolatier，以華麗外觀和豐富口感吸引消費者嘗鮮，但她也提醒，高熱量和高糖脂的特性不容忽視。

楊斯涵說明，杜拜巧克力的靈魂在於內餡的卡達伊夫麵絲，先以大量奶油炒至金黃酥脆，再拌入濃郁開心果醬，最後以厚巧克力外殼包覆。外層硬脆，內餡兼具酥脆與滑順，甜度偏高，帶有濃烈中東風味，與一般巧克力輕薄、單一口感大相逕庭，是視覺與味覺的雙重衝擊。

楊斯涵指出這款巧克力屬於「高糖＋高脂＋精緻澱粉」組合，完整一片約200公克，熱量高達1000至1200大卡，幾乎等於吃下一個半的市售排骨便當，即使是縮小版的單顆 / 球狀Q餅版，仍有約400大卡，攝取過量容易造成血糖劇烈波動與消化不適。建議分食、搭配無糖茶或黑咖啡，避免單人獨享造成身體負擔；另外，內餡含開心果及麵絲，過敏者需注意

為了維持酥脆口感，營養師建議巧克力冷藏保存，食用前稍微回溫，使內餡恢復微流心狀態。分食與搭配飲品可降低熱量衝擊，也能延長享用的愉悅感。提醒大家，巧克力雖然美味誘人，但仍應理性控制份量，避免攝取過量。

此外，根據衛福部食藥署去（2025）年七月公布邊境抽驗結果指出，阿聯酋出口的「VIGO KUNAFA CHOCOLATE」防腐劑去水醋酸含量超標，原料無鹽奶油換算後含量達1.7g/kg，超過標準0.5g/kg，依規退運或銷毀，並提高抽驗比例至20%-50%，提醒民眾選購需注意。

同次檢驗中，法國出口「MAILLE MUST DIJON」芥末醬二氧化硫含量0.11g/kg超標，累計三件違規產品，邊境提高逐批抽驗。印尼「冷凍午仔魚片」檢出甲基汞超標，其他不符規定產品還包括中國刺五加萃取物、玫瑰花與奈及利亞乾辣椒，分別檢出防腐劑或農藥不合格。

食藥署曾提醒，消費者購買進口食品需留意產品來源與標示，尤其是網路爆紅商品。雖然視覺吸睛，但仍可能含有防腐劑或重金屬等問題，建議理性選購，並查詢最新檢驗資訊以保障自身食安。

巧克力 營養師

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