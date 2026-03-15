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怕馬鈴薯發芽中毒 專家教放「1水果」有效延長保鮮

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師警告，馬鈴薯發芽會產生耐高溫的神經毒素「龍葵鹼」，即使切除發芽部位或高溫烹調也無法去除毒性，切勿食用。示意圖／ingimage
營養師警告，馬鈴薯發芽會產生耐高溫的神經毒素「龍葵鹼」，即使切除發芽部位或高溫烹調也無法去除毒性，切勿食用。示意圖／ingimage

廚房角落裡的根莖類食材，一不注意就冒出了嫩芽。許多民眾常陷入兩難：丟掉覺得浪費，吃下肚又怕食物中毒。究竟哪些發芽食物安全無虞，哪些又暗藏致命危機？營養師林俐岑近日特別針對常見的發芽食材進行大解密，破解大眾的飲食迷思。

林俐岑在臉書透露，眾多發芽食材中，最危險的非「馬鈴薯」莫屬。當馬鈴薯發芽或表皮變綠時，會大量產生名為「龍葵鹼」的植物防禦性神經毒素。民眾若不慎誤食，輕則數小時內恐出現噁心、腹瀉等腸胃不適，嚴重者甚至會引發頭痛、神經麻痺及呼吸困難，危及生命。

最關鍵的是龍葵鹼極度「耐高溫」，無論是水煮、高溫快炒還是油炸，都無法將其破壞。因此，只要馬鈴薯一發芽，就算把芽眼挖掉也無濟於事，務必「整顆丟棄」以策安全。

相較於馬鈴薯的潛在危機，地瓜、洋蔥與蒜頭發芽後並不會產生毒素，完全可以安心食用。不過，由於植物生長新芽會消耗母體本身的糖分與澱粉，這些食材的口感往往會有所改變：

地瓜與洋蔥： 內部水分流失、纖維變粗，吃起來較不甜且缺乏脆度。

蒜頭： 蒜瓣本身會變得乾癟空心，但發出的嫩芽（即青蒜/蒜苗）反而含有極高的抗氧化物質，營養價值不減反增。

芋頭： 芋頭發芽屬於正常生長過程，同樣安全無虞。

花生的情況則需視「環境」而定。林俐岑解釋，若是人工在乾淨環境下刻意培育的「花生芽」，不僅安全，還含有豐富的抗氧化物「白藜蘆醇」；但若是家中環境潮濕導致花生「意外發芽」，極有可能已滋生耐高溫的強烈致癌物「黃麴毒素」，對肝臟殺傷力極大，肉眼難以辨識，建議整批丟棄切勿冒險。

此外，發芽的嫩薑雖然本身無毒，但若伴隨「發霉、腐爛」現象，就會產生致癌物「黃樟素」，這時同樣必須立刻丟棄。

想要延長馬鈴薯的保鮮期，營養師也傳授了一招實用方法：只要將馬鈴薯存放在陰涼避光處，並在袋中「放入一顆蘋果」，利用蘋果天然釋放的乙烯氣體，就能有效抑制馬鈴薯發芽。

馬鈴薯 食材

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