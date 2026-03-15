自強兒少未被先天性成骨不全症擊倒 目標成為大老闆

家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。來自台北家扶的符蓉罹患先天性成骨不全症，每天不斷在「想嘗試」與「被保護」之間取得平衡，而當大老闆是她大大的夢想。

在家扶服務的家庭中，有些孩子未必擁有耀眼的獎牌，卻在生活的考驗中展現出超越年齡的勇氣與韌性。符蓉出生即罹患先天性成骨不全症，身體較為脆弱，日常需特別留意碰撞與受傷的風險，這樣的成長過程裡，也讓她更早理解傾聽自己身體的重要。

除了與疾病共處外，符蓉也曾身處家庭暴力的陰影，在母親遭受傷害的緊急時刻，她冷靜錄影蒐證並交由學校通報，成為家庭爭取改變的契機，這份勇氣讓她成為守護母親的重要力量。

在家人與醫療團隊的支持下，符蓉逐步拓展生活經驗，嘗試游泳、攀岩等活動，學習調整節奏、理解風險，她也透過網路自學烘焙，在反覆練習中累積成就感，並參與烏克麗麗課程與舞台演出，建立自信與人際連結。

雖然符蓉從脆弱出發，但她沒有被限制定義，而是在一次次嘗試中長出屬於自己的力量，她的夢想是成為一位大老闆。