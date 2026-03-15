快訊

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

更年期後骨質流失速度驚人 專家揭中年女性如何開始重量訓練

聽新聞
0:00 / 0:00

睡到一半沒有呼吸！ 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，打鼾、白天嗜睡又血壓難控，要小心是睡眠呼吸中止症；示意圖。圖／123RF
醫師提醒，打鼾、白天嗜睡又血壓難控，要小心是睡眠呼吸中止症；示意圖。圖／123RF

55歲的陳先生，長年睡覺打呼，鼾聲驚擾枕邊人，且太太常發現他「睡到一半突然沒有呼吸」，過了十幾秒才又接著倒吸一口氣，一晚發生數十次。陳先生白天常精神不濟、影響工作，甚至開車停紅燈時也曾不小心睡著。因本身有三高問題，雖然規律服用降血壓藥物，血壓卻始終控制不理想。

亞東紀念醫院睡眠中心主任林倬漢表示，陳先生接受完整睡眠檢查後，確診為重度睡眠呼吸中止症。為撐開塌陷的呼吸道、減少夜間缺氧情形，使用正壓呼吸器（CPAP）。治療一個月後，打鼾情形明顯改善，白天的疲倦感也減少，連長期控制不佳的血壓也慢慢回到穩定狀態。

林倬漢表示，許多人都以為「打呼代表睡得很熟」，其實多數反而是「睡得很不好」的警訊，尤其鼾聲不規律、聲音很大，代表睡眠結構不穩定，身體處於淺眠狀態。除了白天精神不濟，身體處在缺氧、醒來的循環，也導致全身慢性發炎，損害血管及增加心肌梗塞、中風、失智等心血管疾病風險。

研究估計，全球約有9億多名成年人患有睡眠呼吸中止症，其中近一半屬於中度至重度患者。林倬漢指出，患者在睡眠中會反覆出現呼吸暫停與血氧下降，等於一整晚經歷數十次甚至上百次的缺氧，影響白天精神與注意力，以及腦部、心臟的健康，甚至猝死等，重度患者的死亡風險為常人2.5倍以上。

亞東紀念醫院精神暨心身醫學部主任潘怡如指出，臨床上不少長期失眠的患者，也同時合併了睡眠呼吸中止症。若只針對失眠症狀治療，而忽略背後可能存在的呼吸中止問題，難以真正改善睡眠品質。當呼吸問題被妥善處理後，患者的睡眠狀況也明顯改善，包括降低焦慮或憂鬱情緒。

除了入睡困難或夜間頻繁醒來外，潘怡如提醒，如果白天容易疲倦、注意力不集中、情緒起伏大，甚至在工作或開車時打瞌睡，都應提高警覺，可能與睡眠呼吸中止有關。民眾可先進行睡眠自我評估，透過生活型態調整或適當醫療介入，例如控制體重、規律運動、戒除菸酒等，都有助於減輕呼吸道壓力。

睡眠呼吸中止症的日常生活保養

1.減重：能直接減少呼吸道周圍的脂肪，使呼吸道通暢，降低呼吸中止的次數。

2.改變睡姿：建議採取側睡，防止仰睡導致舌根後倒阻塞呼吸道，減少打鼾。

3.戒菸、戒酒：吸菸會導致上呼吸道發炎，酒精則會使呼吸道肌肉過度放鬆，加重塌陷。

4.改善鼻塞：治療過敏性鼻炎，保持鼻腔暢通，減少夜間缺氧。

5.規律運動：改善睡眠品質並幫助減重。

死亡風險 心肌梗塞 睡眠品質

延伸閱讀

罹睡眠呼吸中止症 心律不整、高血壓風險增

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

焦慮 失眠影響記憶力 及時治療 穩定身心變化

相關新聞

半年來狂跑廁所以為小事 男一照腸鏡嚇壞醫師：藏兩顆腫瘤

大腸癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者等到確診時，病情已進入中晚期。肝膽腸胃科醫師張振榕分享，一名年長男子半年來頻繁跑廁所，總覺得排便後仍有「沒上乾淨」的感覺，但因食慾正常、體重也沒有明顯變化，始終不以為意，拖了約半年才在妻子催促下就醫。沒想到檢查後竟在腸道發現兩處獨立腫瘤，其中一處甚至嚴重到腸鏡無法通過，最後確診為罕見的「同時性大腸癌」，連醫師也直呼從醫以來首次遇到。

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

近日旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近期入境南韓時明顯感覺海關行李查驗似乎變得更嚴格。透露年初返韓時並沒有特別感受，但朋友日前從台灣飛往南韓時，卻發現入境流程似乎出現變化，不僅行李等候時間拉長，也看到部分旅客的行李箱被海關上鎖。

自強兒少未被先天性成骨不全症擊倒 目標成為大老闆

家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。來自台北家扶的符蓉罹患先天性成骨不全症，每天不斷在「想嘗試」與「被保護」之間取得平衡，而當大老闆是她大大的夢想。

睡到一半沒有呼吸！ 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

55歲的陳先生，長年睡覺打呼，鼾聲驚擾枕邊人，且太太常發現他「睡到一半突然沒有呼吸」，過了十幾秒才又接著倒吸一口氣，一晚發生數十次。陳先生白天常精神不濟、影響工作，甚至開車停紅燈時也曾不小心睡著。因本身有三高問題，雖然規律服用降血壓藥物，血壓卻始終控制不理想。

逆境長出力量 家扶表揚24名自強兒少

家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。這些孩子多成長於經濟壓力沉重或家庭支持有限的環境，卻在學業、運動與生活中持續努力、突破困境，用行動為自己開創新的道路。

午後臭氧濃度上升 中部以南、金門空品亮橘燈

根據環境部空氣品質監測資料顯示，今日環境風場為偏東風，西半部汙染物稍易累積，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，員林、斗六、仁武則會達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，須特別留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。