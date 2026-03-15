國中女耳朵劇痛「夾出活蟑螂」 醫警告：千萬不可自己亂掏

耳朵如果感覺有異物在蠕動，千萬別拿棉花棒亂掏！近日，醫師莊宇龍分享一起讓許多人看了直呼「起雞皮疙瘩」的驚悚案例。一名國中女生因為耳朵劇烈疼痛就醫，沒想到醫師透過耳鏡一照，竟從她的耳道裡夾出一隻活生生的蟑螂。

耳鼻喉科醫師莊宇龍日前在臉書發布的影片中提到，一名國中妹妹踏進診間，便面露痛苦地向醫師求救：「醫師，我耳朵很痛，而且感覺裡面有東西在動…」，察覺狀況有異，醫師立刻使用耳鏡為她進行仔細檢查。沒想到往耳道深處一看，竟然是一隻活生生的蟑螂。

面對這個棘手的狀況，醫師立刻拿出醫療用鑷子，小心翼翼地將蟑螂從狹窄的耳道中夾出。就在「小強」被取出的那一刻，飽受折磨的女學生終於如釋重負，鬆了一大口氣。

莊宇龍醫師坦言，行醫這麼多年來，雖然偶爾會遇到各種小昆蟲誤闖耳朵的突發狀況，但像這樣「活蟑螂直接卡在耳朵裡」的案例，在臨床上其實真的不算常見。

為了避免民眾在情急之下造成耳朵二次傷害，醫師也特別發出警告。如果耳朵突然出現劇烈疼痛、明顯的異物感或感覺裡面有東西在動或爬行，千萬不要自己拿棉花棒或掏耳棒亂挖，這個動作極有可能會讓昆蟲因為受驚嚇而往耳道更深處鑽，甚至抓破耳膜導致聽力受損。最安全且正確的做法，就是盡快前往耳鼻喉科診所，交由專業醫師透過儀器檢查與處理。