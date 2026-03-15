聽新聞
0:00 / 0:00
逆境長出力量 家扶表揚24名自強兒少
家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。這些孩子多成長於經濟壓力沉重或家庭支持有限的環境，卻在學業、運動與生活中持續努力、突破困境，用行動為自己開創新的道路。
家扶指出，目前全台服務超過10萬名兒少，其中63.39%來自單親家庭、10.8%為隔代教養家庭、14%來自新住民家庭。今年受表揚的24名兒少中，17人來自單親家庭、4人為隔代教養，也包含原住民、新住民家庭及身心障礙兒少，其中12人在運動領域表現亮眼。
家扶基金會執行長周大堯表示，每個孩子都值得被好好照顧與成全。家扶長期透過經濟扶助、教育支持與心理陪伴，協助孩子在困境中找到方向、累積能力，培養面對未來的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。