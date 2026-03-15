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逆境長出力量 家扶表揚24名自強兒少

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。來自南高雄家扶袁禎翊（左）、屏東家扶陳玄采（右）獲得表揚。記者林伯東／攝影
家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。來自南高雄家扶袁禎翊（左）、屏東家扶陳玄采（右）獲得表揚。記者林伯東／攝影

家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。這些孩子多成長於經濟壓力沉重或家庭支持有限的環境，卻在學業、運動與生活中持續努力、突破困境，用行動為自己開創新的道路。

家扶指出，目前全台服務超過10萬名兒少，其中63.39%來自單親家庭、10.8%為隔代教養家庭、14%來自新住民家庭。今年受表揚的24名兒少中，17人來自單親家庭、4人為隔代教養，也包含原住民、新住民家庭及身心障礙兒少，其中12人在運動領域表現亮眼。

家扶基金會執行長周大堯表示，每個孩子都值得被好好照顧與成全。家扶長期透過經濟扶助、教育支持與心理陪伴，協助孩子在困境中找到方向、累積能力，培養面對未來的力量。

家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。北高雄家扶柯文智（右）獲得表揚。記者林伯東／攝影
家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。北高雄家扶柯文智（右）獲得表揚。記者林伯東／攝影

家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。記者林伯東／攝影
家扶基金會上午舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。記者林伯東／攝影

家庭 兒少 新住民

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