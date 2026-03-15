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午後臭氧濃度上升 中部以南、金門空品亮橘燈
根據環境部空氣品質監測資料顯示，今日環境風場為偏東風，西半部汙染物稍易累積，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，員林、斗六、仁武則會達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，須特別留意。
依監測資料及氣象署氣象資料顯示，今日環境風場為偏東風，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明日環境風場一樣偏東風，西半部汙染物稍易累積，午後也受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；金門為「橘色提醒」等級。
環境部指出，周二一樣受到午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，清晨彰化至台南地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
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