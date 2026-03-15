午後臭氧濃度上升 中部以南、金門空品亮橘燈

家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。陳玄采來自單親家庭，國中體育班期間投入拳擊訓練， 去年亞洲U15暨U17國手選拔賽49公斤級中勇奪第1名，將代表台灣前往約旦參加國際賽事。她很感謝媽媽和教練的支持，也開心的說：「歡迎來買我們家的芭樂喔 !」

2026-03-15 12:21