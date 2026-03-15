自強兒少拳擊小將陳玄采將赴約旦代表台灣出征：全中運冠軍是最大目標

家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。陳玄采來自單親家庭，國中體育班期間投入拳擊訓練， 去年亞洲U15暨U17國手選拔賽49公斤級中勇奪第1名，將代表台灣前往約旦參加國際賽事。她很感謝媽媽和教練的支持，也開心的說：「歡迎來買我們家的芭樂喔 !」

陳玄采父親因病過世，母親為大陸籍新住民，母女3人相依生活，在母親長年於市場擺攤維持家計、全力支持下，就讀國中體育班期間投入拳擊訓練，於去年亞洲U15暨U17國手選拔賽49公斤級中脫穎而出，勇奪第1名，順利入選國手，將代表台灣前往約旦參加國際賽事，展現台灣青少年運動實力。

陳玄采說，當初會選擇練拳擊，是因為媽媽希望「可以保護我自己」，而媽媽也只給自己拳擊這個選項。玄采日常生活中也主動分擔家庭責任，課餘時間協助母親在市場賣芭樂，坦言自己曾經想過放棄拳擊，因為自己的協調不是很好，短衝、跳繩、對打練習也都很累，但還是堅持下去，因為全中運冠軍是自己的最大目標。

玄采的媽媽因為工作關係今天無法到現場，但在預錄影片說，女兒比賽前和她視訊，因為害怕而顫抖，但還是堅持把比賽完成，「我覺得自己的女兒真的長大了，她是我的驕傲。」

玄采現場致詞時相當害羞，但講到家裡的生意時，玄采滿懷笑容的說：「歡迎來買我們家的芭樂喔 !」