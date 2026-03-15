聽新聞
0:00 / 0:00
自強兒少拳擊小將陳玄采將赴約旦代表台灣出征：全中運冠軍是最大目標
家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。陳玄采來自單親家庭，國中體育班期間投入拳擊訓練， 去年亞洲U15暨U17國手選拔賽49公斤級中勇奪第1名，將代表台灣前往約旦參加國際賽事。她很感謝媽媽和教練的支持，也開心的說：「歡迎來買我們家的芭樂喔 !」
陳玄采父親因病過世，母親為大陸籍新住民，母女3人相依生活，在母親長年於市場擺攤維持家計、全力支持下，就讀國中體育班期間投入拳擊訓練，於去年亞洲U15暨U17國手選拔賽49公斤級中脫穎而出，勇奪第1名，順利入選國手，將代表台灣前往約旦參加國際賽事，展現台灣青少年運動實力。
陳玄采說，當初會選擇練拳擊，是因為媽媽希望「可以保護我自己」，而媽媽也只給自己拳擊這個選項。玄采日常生活中也主動分擔家庭責任，課餘時間協助母親在市場賣芭樂，坦言自己曾經想過放棄拳擊，因為自己的協調不是很好，短衝、跳繩、對打練習也都很累，但還是堅持下去，因為全中運冠軍是自己的最大目標。
玄采的媽媽因為工作關係今天無法到現場，但在預錄影片說，女兒比賽前和她視訊，因為害怕而顫抖，但還是堅持把比賽完成，「我覺得自己的女兒真的長大了，她是我的驕傲。」
玄采現場致詞時相當害羞，但講到家裡的生意時，玄采滿懷笑容的說：「歡迎來買我們家的芭樂喔 !」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。