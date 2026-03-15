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半年來狂跑廁所以為小事 男一照腸鏡嚇壞醫師：藏兩顆腫瘤

聯合新聞網／ 綜合報導
大腸癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者等到確診時，病情已進入中晚期。 示意圖／ingimage
大腸癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者等到確診時，病情已進入中晚期。 示意圖／ingimage

大腸癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者等到確診時，病情已進入中晚期。肝膽腸胃科醫師張振榕分享，一名年長男子半年來頻繁跑廁所，總覺得排便後仍有「沒上乾淨」的感覺，但因食慾正常、體重也沒有明顯變化，始終不以為意，拖了約半年才在妻子催促下就醫。沒想到檢查後竟在腸道發現兩處獨立腫瘤，其中一處甚至嚴重到腸鏡無法通過，最後確診為罕見的「同時性大腸癌」，連醫師也直呼從醫以來首次遇到。

張振榕在臉書發文分享，一名年長男子被太太帶到門診求助，表示自己近半年排便後常有殘便感，有時一天要跑好幾次廁所，但因沒有體重減輕、食慾也正常，原本以為只是小問題。

由於症狀持續時間過長，張振榕仍建議進一步接受大腸鏡檢查，結果一開始就發現異常。當鏡頭進入直腸時，腸道出現明顯狹窄，仔細觀察後發現竟是一整圈腫瘤堵住腸道。進一步往上檢查時，又在右側大腸（升結腸）發現第二處狹窄，且情況嚴重到腸鏡無法再往前通過。

後續切片檢查結果顯示，兩處腫瘤並非癌細胞轉移，而是各自獨立形成的大腸癌，屬於醫學上所稱的「同時性大腸癌」（Synchronous Colon Cancer）。張振榕表示，這類情況相當少見，他行醫多年也是第一次遇到。

張振榕說明，同時性大腸癌是指患者在六個月內，同時被診斷出兩個以上原發性大腸直腸癌，各腫瘤之間並非轉移關係，而是獨立發生。統計顯示，其發生率約占所有大腸癌病例的3%至5%，較常見於高齡族群與男性，且病灶位置多出現在右側結腸。

他也提醒，大腸癌是台灣常見的惡性腫瘤之一，定期篩檢是最重要的預防方式。除了接受糞便潛血檢查或大腸鏡檢查外，日常生活中也應注意飲食與生活習慣，例如增加膳食纖維攝取、減少加工肉品與紅肉食用、避免高溫油炸或燒烤食物，同時維持健康體重、規律運動，每天至少進行30分鐘中等強度活動，並戒菸與節制飲酒，都有助於降低大腸癌風險。

大腸癌 腫瘤 醫師

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