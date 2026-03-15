阿里山管理處啟動步道集章 15條特色路線邀民眾半年走透透

阿里山國家風景區管理處配合旅遊安全宣導週，今天在觸口遊客中心舉辦「山林也安心」教育體驗，並同步啟動為期半年的「阿里山步道巡跡集章活動」。阿里山管理處表示，希望透過寓教於樂提升大眾山域旅遊安全知識，並鼓勵民眾深度探索阿里山15條特色步道。

「山林也安心」活動於上午9時展開，現場由專業教官帶領民眾學習辨識山區環境風險，並示範CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去氧轉換器）的操作流程。參與民眾在教官指導下，實際演練心跳停止時的黃金救援技巧，並透過趣味問答與闖關遊戲領取小禮物，讓原本嚴肅的安全教育變得輕鬆易懂。

同步開跑的「阿里山步道巡跡集章活動」將持續至9月15日，範圍涵蓋台18線、西北廊道與鄒族文化系統共15條步道。民眾可至觸口遊客中心或指定據點免費索取「步道集章護照」，前往指定地點蓋章並合照，集滿規定章數即可兌換在地特色好禮。

阿里山管理處表示，期盼深化大眾的緊急應變能力，並培養守護山林的觀念，同時提醒民眾「親山更要安心」，出發前應留意步道狀態與天氣，做好萬全準備。