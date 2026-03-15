自強兒少獲表揚 陳玄采拚全中運拳擊冠軍

家扶今天表揚24名自強兒少，包含新住民、原住民及身心障礙兒少。陳玄采來自單親家庭，母親為中國籍新住民，國中開始投入拳擊訓練，目標鎖定在115年全中運拳擊奪冠。

家扶基金會統計，目前全台服務超過10萬名兒少，其中63.39%來自單親家庭，10.8%為隔代教養家庭，14%來自新住民家庭。家扶今天舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台的24名自強兒少。

家扶指出，受表揚的24名自強兒少中，17人來自單親家庭、4人為隔代教養，更有由無血緣親屬長期照顧長大的孩子；身分背景包括3名原住民兒少、3名新住民家庭孩子、3名身心障礙兒少等。

陳玄采來自單親家庭，父親因病過世，母親為中國籍新住民、長年於市場擺攤賣芭樂維持家計。陳玄采就讀國中體育班期間投入拳擊訓練，於114年亞洲U15國手選拔賽49公斤級中脫穎而出，勇奪第一名。

陳玄采說，媽媽希望她能保護自己才開始練拳擊，最初她的協調性不好，所以花更多時間練習；現在的願望是成功入選115年拳擊國手，並奪下全國115年全中運拳擊冠軍。

周茜蓉是泰雅族原住民，父親因意外導致肢體障礙，但即使行動不便，為了支持身為籃球員的周茜蓉，父親仍常到場邊陪伴訓練與比賽。周茜蓉很爭氣，代表學校參加U16南美洲籃球錦標賽奪冠，另外在全國中正盃單場攻下32分，表現亮眼，最大的願望是能成為籃球國手。