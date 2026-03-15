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台鐵更新全線列車資訊顯示系統 南港站試辦

中央社／ 台北15日電

台鐵推動全線列車暨站務資訊顯示系統更新，並於南港站試辦，採黑灰底色與高對比文字設計提升辨識度，新增中心端列車資訊派送平台，提供運行資訊，預計117年2月完成全案建置。

台鐵公司透過文字說明，目前正辦理「台鐵全線列車暨站務資訊顯示系統更新案」建置，預計更新全線219個車站列車資訊顯示器，取代舊有分批採購已屆齡設備。

台鐵指出，新式顯示器以旅客角度為核心規劃，透過視覺與資訊辨識為設計方向，導入色彩識別系統以區分不同車種，並統一各型顯示器版面設計，強化旅客直覺辨識效果。

其中，新式顯示系統以黑灰底色，搭配高對比文字設計，同時運用色彩區分北上（藍）與南下（綠），讓旅客能快速辨識行車方向，而版面依序顯示開車時間、目的地、車次、車種、經由路線、月台、列車狀態及沿途停靠站，形成清楚的資訊層級。

台鐵表示，這套系統還新增中心端列車資訊派送平台，提供候車旅客即時得知列車運行及異常等相關資訊。

台鐵表示，目前在南港示範站進行試營運及各項軟硬體測試工作，預計今年完成59個車站汰換，民國116年完成82站，117年2月完成全案建置。

顯示器 台鐵

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