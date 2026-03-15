桃園宏其婦幼醫院完成190例海扶刀 子宮肌瘤消融近94% 她還驚喜懷孕

桃園宏其婦幼醫院2024年1月引進海扶刀系統，至今年2月底已完成治療190例子宮肌瘤、子宮肌腺症，術後平均消融率高達93.88%。

43歲蘇女士因下腹部摸到硬塊，受經痛及經血量偏多等症狀困擾多年，加上夜間頻尿導致半夜經常醒來，長期下來嚴重影響睡眠品質。她家中還有小孩需要照料，因此選擇治療方式時，最重視的就是能否快速恢復、不影響日常生活。

「家有小孩要顧，我不能讓自己倒下去太久」，蘇女士回憶相較於傳統手術需要開刀與較長時間休養，海扶刀的無創特性—不需開刀、沒有傷口，正好符合她兼顧治療與家庭照顧的需求。在宏其醫院接受治療後約一個月，明顯感受到症狀改善，原本困擾的夜間頻尿情況減少，晚上比較不會因為頻繁起床而影響睡眠，睡眠品質明顯提升；腹部不適與疼痛感也逐漸改善，整體生活品質提升不少。

更令她驚喜的是，蘇女士在治療後迎來新的生命，她笑說，這次懷孕其實並沒有特別備孕，對她和家人來說是一個意外且珍貴的驚喜。去年底她順利自然產，迎接寶寶誕生，為這場治療之旅寫下最美好的結局。

29歲傅女士同樣因下腹部摸到硬塊而就醫，經血量偏多導致貧血，需要定期補充鐵劑。談到選擇海扶刀的原因，她坦言就是害怕開刀，不希望腹部留下傷口，也對麻醉感到擔心；還有希望能夠快速恢復，盡快回到工作崗位，同時降低後遺症的可能，讓術後照顧更簡單。

海扶刀的無創特性正好滿足她的所有期待，術後約半年，傅女士開始感受到明顯改善，經血量比以前減少，貧血狀況也有所改善，服用鐵劑的頻率逐漸降低，約8至10個月後，腹部原本像有一顆球的腫脹感明顯減少，讓她終於擺脫長期的困擾。她表示慶幸有海扶刀這項技術，少了傳統手術的傷口與長時間休養，恢復速度也很快。

醫院創辦人醫師張紅淇表示，兩年前引進高階的無創海扶刀設備，也是桃園繼長庚之後的第二家，已有5位醫師擁有海扶專業證照。

院長郭信宏指出，海扶刀治療團隊累積兩年臨床經驗，不僅治療例數穩定成長，治療品質更持續提升，平均消融率達93.88%，遠優於國際文獻報告標準。消融率是海扶刀治療成效的核心指標，93.88%的平均消融率，代表絕大多數患者的病灶獲得近乎完全的破壞，術後症狀改善顯著，復發風險也大幅降低。