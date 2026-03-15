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好天氣到周三高溫上看30度溫差大 周四鋒面接近周末降雨擴大北台降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報員張承傳上午指出，今天至周三各地都是晴到多雲好天氣，白天溫暖舒適，早晚偏涼，要留意日夜溫差大。周四起鋒面接近來到北部海面，天氣轉為不穩定，周五鋒面通過及東北季風影響，周五、周六北部及東半部降雨範圍擴大，北台灣高溫略降。

降雨方面，張承傳指出，今天各地晴到多雲，明天環境轉為東風，各地多雲到晴，基隆北海岸、東半部及恆春有零星降雨。周二至周三轉為東南風至南風，迎風面花東、恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

張承傳表示，周四北方有鋒面南下，天氣轉為不穩定，基隆北海岸、北部山區有局部短暫雨，大台北、東半部及恆春為零星雨。周五轉為東北風，降雨區域擴大，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫陣雨，竹苗山區也有零星降雨。周六鋒面離開，東北季風影響，迎風面大台北、東半部及恆春有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，張承傳指出，周四之前都是白天溫暖舒適、早晚偏涼，各地低溫在15至17度。明天清晨苗栗輻射冷卻影響，有10度左右低溫，白天北部及東半部高溫24至26度，中南部26至28度，高屏有接近30度，留意日夜溫差大。周五起東北季風影響，北部及東北部高溫略降，周六北台灣高溫剩21度，東部23度，南部仍有26度，低溫變化不大，約15至17度。

此外，張承傳也說，明天清晨中南部、周二至周四清晨台南以北、周三及周四整天金門及馬祖都有局部霧。另外，今天至周三北海岸、東半部、恆春及馬祖有長浪，提醒民眾注意。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天至周三各地都是晴到多雲好天氣，白天溫暖舒適，早晚偏涼，要留意日夜溫差大。聯合報系資料照
今天至周三各地都是晴到多雲好天氣，白天溫暖舒適，早晚偏涼，要留意日夜溫差大。聯合報系資料照

高溫 東北季風 鋒面

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