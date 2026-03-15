快訊

更健康的關鍵在搭配 營養師推薦No1.的燕麥種類及最佳吃法

經典賽／伊藤大海遭重擊！委內瑞拉6局上轟逆轉3分彈 7：5領先日本

校長挖角／私校辦學彈性誘人 公校校長熬到退休就轉任

聽新聞
0:00 / 0:00

24歲女打瘦瘦針掉髮、月經大亂 中醫示警：小心代謝崩潰

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
中醫診所醫師林瑋隆分享，瘦瘦針快速減重隱藏健康代價，應審視長期風險並注重調理身體。記者廖靜清／攝影
中醫診所醫師林瑋隆分享，瘦瘦針快速減重隱藏健康代價，應審視長期風險並注重調理身體。記者廖靜清／攝影

有「減肥神藥」之稱的瘦瘦針，掀起全球減重風潮，不少人見到體重數字狂掉，非常開心瘦身有成。不過，有些女性出現生理期紊亂，擔心生殖健康。中醫師公會臨床觀察發現，部分使用瘦瘦針患者在快速減重後出現性慾下降、月經異常、掉髮、情緒低落與疲憊無力等現象。

中醫診所醫師林瑋隆分享，一名24歲女性，使用瘦瘦針半年減重8公斤，卻出現月經異常與掉髮問題，停藥後體重也迅速反彈。部分患者有月經量減少30至50%、排卵期縮短、經期延後等變化，男性減重太快也會出現性欲下降、疲憊無力與情緒低落等狀況。

台北市中醫師公會理事長陳文戎表示，體重快速下降並不是一件好事，常導致肌肉流失、基礎代謝下降、營養不良，且只要一停藥就容易造成體重回彈。從中醫觀點來看，減重應該是「氣血充足」狀態下的自然瘦身，「用藥瘦下來的不只是體重，有時候是氣血與生殖力。」

開業中醫診所院長褚衍強表示，瘦瘦針的作用機轉是影響食欲，原為治療糖尿病，從國際研究與臨床觀察來看，快速減重可能伴隨腸胃不適、胃排空延遲與情緒波動等問題。此外也須留意肌肉流失對基礎代謝率的影響，若減重過程缺乏營養與運動配套，長期會影響代謝穩定與身體功能。

褚衍強強調，門診尋求改善使用瘦瘦針產生副作用的患者增加，有一位50多歲的男性，雖然患有糖尿病，但血糖控制穩定，卻在使用瘦瘦針之後出現突發性失明。使用特製細軟針，沿著眼球外肌肉層的確為針灸，促進眼睛的血液循環後，終於回復視力勢力。

台北市中醫師公會在「2026國醫節」記者會中指出，GLP-1藥物確實是現代醫學的重要突破，在血糖控制與體重管理方面具有臨床價值。減重應該是「氣血充足」狀態下的自然瘦身，透過調養身體代謝機能來燃脂，而非盲目節食或是僅靠藥物抑制食欲。

中醫認為，減重不應只看體脂與體重數字，更要兼顧身體整體平衡。中醫理論強調「氣為動力、血為基礎」，當氣血充盈時，臟腑功能與生殖系統才能維持穩定；若長期攝食不足或脾胃功能受損，氣血生化乏源，反而可能出現提早衰老的徵象。

陳文戎指出，瘦瘦針是透過GLP-1藥物模擬飽足感，單容易出現惡心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹氣等副作用。中醫注重體質調理，透過健脾胃、祛濕、補氣血，輔以針刺特定穴位調節食欲、改善腸胃功能與代謝，維持體態不復胖。

瘦瘦針抑制食慾快，但容易產生副作用，長期可能影響代謝穩定與身體功能。圖為示意圖，與新聞無關。本報資料照片
瘦瘦針抑制食慾快，但容易產生副作用，長期可能影響代謝穩定與身體功能。圖為示意圖，與新聞無關。本報資料照片

減重 體重 瘦瘦針

延伸閱讀

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

相關新聞

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

近日旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近期入境南韓時明顯感覺海關行李查驗似乎變得更嚴格。透露年初返韓時並沒有特別感受，但朋友日前從台灣飛往南韓時，卻發現入境流程似乎出現變化，不僅行李等候時間拉長，也看到部分旅客的行李箱被海關上鎖。

突發性耳聾病因難找 醫師：治療黃金期僅2周 及早就醫是關鍵

聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感，小心耳中風找上身。郭綜合醫院耳鼻喉科主治醫師郭亮寬表示，突發性耳聾在醫學上稱為「突發性感音神經性聽損」，俗稱「耳中風」，且高達9成以上的突發性耳聾找不到明確病因，不過聽力恢復的關鍵在於「治療開始的時間」。

長者走慢一點正常？恐肌少症上身 醫：改善關鍵為結合此「兩種」運動

台灣步入超高齡社會，許多年長者常有肌少症，但長輩通常以年紀大了，走慢一點很正常。但北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，從醫學角度來看，走路變慢、起身變費力、提東西沒以前有力，其實常常是身體發出的健康訊號。

桃園宏其婦幼醫院完成190例海扶刀 子宮肌瘤消融近94% 她還驚喜懷孕

桃園宏其婦幼醫院2024年1月引進海扶刀系統，至今年2月底已完成治療190例子宮肌瘤、子宮肌腺症，術後平均消融率高達93.88%。

好天氣到周三高溫上看30度溫差大 周四鋒面接近周末降雨擴大北台降溫

中央氣象署預報員張承傳上午指出，今天至周三各地都是晴到多雲好天氣，白天溫暖舒適，早晚偏涼，要留意日夜溫差大。周四起鋒面接近來到北部海面，天氣轉為不穩定，周五鋒面通過及東北季風影響，周五、周六北部及東半部降雨範圍擴大，北台灣高溫略降。

24歲女打瘦瘦針掉髮、月經大亂 中醫示警：小心代謝崩潰

有「減肥神藥」之稱的瘦瘦針，掀起全球減重風潮，不少人見到體重數字狂掉，非常開心瘦身有成。不過，有些女性出現生理期紊亂，擔心生殖健康。中醫師公會臨床觀察發現，部分使用瘦瘦針患者在快速減重後出現性慾下降、月經異常、掉髮、情緒低落與疲憊無力等現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。