飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

近日旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近期入境南韓時，明顯感覺海關查驗行李似乎變得更嚴格。粉專透露年初返韓並沒有特別感受，但朋友日前從台灣飛往南韓時，卻發現入境流程似乎出現變化，不僅行李等候時間拉長，也看到部分旅客的行李箱被海關上鎖。

粉專指出，一般入境南韓即使走快速入境通道，仍需等待託運行李出來，過去通常約15至20分鐘即可領取，但當天卻整整等了約35分鐘。粉專形容，體感上行李出來的速度變慢，也讓人感覺近期查驗似乎變得更嚴格。

此外也在行李轉盤附近觀察到，同一班機至少有3個行李箱被海關上了黃色鎖，加上自己行李較早出來，不排除後面還有其他被上鎖的行李箱沒有看到。相關情況也讓人不禁思考，是否近期入境檢查有加強趨勢。

粉專提醒，若行李被海關加上黃色鎖，通常代表需要進一步確認或申報，不一定代表違法。建議旅客拿到行李後可直接走紅色申報通道，由海關人員協助檢查，若確認沒有違禁品或超額物品，通常仍可正常放行。

事實上，南韓旅遊業發達，每年吸引大量國際旅客前往，為維護公共安全與國內秩序，南韓對入境物品設有明確的海關規定與進口限制，部分物品若未申報或違規攜帶，可能面臨罰款或其他處置，因此旅客在出發前了解相關規定相當重要。