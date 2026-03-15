飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久
近日旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近期入境南韓時，明顯感覺海關查驗行李似乎變得更嚴格。粉專透露年初返韓並沒有特別感受，但朋友日前從台灣飛往南韓時，卻發現入境流程似乎出現變化，不僅行李等候時間拉長，也看到部分旅客的行李箱被海關上鎖。
粉專指出，一般入境南韓即使走快速入境通道，仍需等待託運行李出來，過去通常約15至20分鐘即可領取，但當天卻整整等了約35分鐘。粉專形容，體感上行李出來的速度變慢，也讓人感覺近期查驗似乎變得更嚴格。
此外也在行李轉盤附近觀察到，同一班機至少有3個行李箱被海關上了黃色鎖，加上自己行李較早出來，不排除後面還有其他被上鎖的行李箱沒有看到。相關情況也讓人不禁思考，是否近期入境檢查有加強趨勢。
粉專提醒，若行李被海關加上黃色鎖，通常代表需要進一步確認或申報，不一定代表違法。建議旅客拿到行李後可直接走紅色申報通道，由海關人員協助檢查，若確認沒有違禁品或超額物品，通常仍可正常放行。
事實上，南韓旅遊業發達，每年吸引大量國際旅客前往，為維護公共安全與國內秩序，南韓對入境物品設有明確的海關規定與進口限制，部分物品若未申報或違規攜帶，可能面臨罰款或其他處置，因此旅客在出發前了解相關規定相當重要。
禁止或限制進口物品
武器與爆裂物：所有武器、仿製槍械、刀劍及火藥、炸藥等均禁止攜帶。
非法藥物：大麻、可卡因、鴉片等受管制藥物採零容忍政策。
瀕危動物製品：象牙、毛皮、皮革等瀕危動物相關產品禁止入境。
農產品與植物：水果、蔬菜、種子等需接受檢疫或限制攜帶。
動物製品：肉類、皮革、飼料等產品可能因防疫規定受限。
旅客禁止攜帶物品
違反公共秩序或風俗的出版物、影像或媒體。
涉及政府或情報活動的機密文件。
偽造貨幣、債券或其他金融票據。
常見食品入境限制
肉類與家禽：牛肉、豬肉、雞肉等。
加工肉品：火腿、香腸、培根、牛肉乾、罐頭肉。
蛋類產品：整蛋、蛋粉等。
乳製品：牛奶、起司、奶油等。
植物類食品：水果、蔬菜、堅果與藥草等。
酒精攜帶限制
年滿19歲旅客可免稅攜帶1公升酒精飲料。
酒類總價值不得超過400美元，超過可能需繳稅。
攜帶寵物入境規定
寵物需植入晶片。
需接種狂犬病疫苗，部分地區需檢測。
需提供獸醫健康證明。
若攜帶5隻以上犬貓須申請進口許可。
種子與植物產品
種子、樹苗、根莖及果仁等植物產品入境時須申報並接受檢疫，以避免害蟲或疾病傳入。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。