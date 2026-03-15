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飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

聯合新聞網／ 綜合報導
粉專「不奇而遇」分享，近期入境南韓時明顯感覺海關查驗行李似乎變得更嚴格。 示意圖／ingimage
粉專「不奇而遇」分享，近期入境南韓時明顯感覺海關查驗行李似乎變得更嚴格。 示意圖／ingimage

近日旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近期入境南韓時，明顯感覺海關查驗行李似乎變得更嚴格。粉專透露年初返韓並沒有特別感受，但朋友日前從台灣飛往南韓時，卻發現入境流程似乎出現變化，不僅行李等候時間拉長，也看到部分旅客的行李箱被海關上鎖。

粉專指出，一般入境南韓即使走快速入境通道，仍需等待託運行李出來，過去通常約15至20分鐘即可領取，但當天卻整整等了約35分鐘。粉專形容，體感上行李出來的速度變慢，也讓人感覺近期查驗似乎變得更嚴格。

此外也在行李轉盤附近觀察到，同一班機至少有3個行李箱被海關上了黃色鎖，加上自己行李較早出來，不排除後面還有其他被上鎖的行李箱沒有看到。相關情況也讓人不禁思考，是否近期入境檢查有加強趨勢。

粉專提醒，若行李被海關加上黃色鎖，通常代表需要進一步確認或申報，不一定代表違法。建議旅客拿到行李後可直接走紅色申報通道，由海關人員協助檢查，若確認沒有違禁品或超額物品，通常仍可正常放行。

事實上，南韓旅遊業發達，每年吸引大量國際旅客前往，為維護公共安全與國內秩序，南韓對入境物品設有明確的海關規定與進口限制，部分物品若未申報或違規攜帶，可能面臨罰款或其他處置，因此旅客在出發前了解相關規定相當重要。

禁止或限制進口物品

武器與爆裂物：所有武器、仿製槍械、刀劍及火藥、炸藥等均禁止攜帶。

非法藥物：大麻、可卡因、鴉片等受管制藥物採零容忍政策。

瀕危動物製品：象牙、毛皮、皮革等瀕危動物相關產品禁止入境。

農產品與植物：水果、蔬菜、種子等需接受檢疫或限制攜帶。

動物製品：肉類、皮革、飼料等產品可能因防疫規定受限。

旅客禁止攜帶物品

違反公共秩序或風俗的出版物、影像或媒體。

涉及政府或情報活動的機密文件。

偽造貨幣、債券或其他金融票據。

常見食品入境限制

肉類與家禽：牛肉、豬肉、雞肉等。

加工肉品：火腿、香腸、培根、牛肉乾、罐頭肉。

蛋類產品：整蛋、蛋粉等。

乳製品：牛奶、起司、奶油等。

植物類食品：水果、蔬菜、堅果與藥草等。

酒精攜帶限制

年滿19歲旅客可免稅攜帶1公升酒精飲料。

酒類總價值不得超過400美元，超過可能需繳稅。

攜帶寵物入境規定

寵物需植入晶片。

需接種狂犬病疫苗，部分地區需檢測。

需提供獸醫健康證明。

若攜帶5隻以上犬貓須申請進口許可。

種子與植物產品

種子、樹苗、根莖及果仁等植物產品入境時須申報並接受檢疫，以避免害蟲或疾病傳入。

韓國 南韓 出國旅遊

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