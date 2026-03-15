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柔道小將獲全國自強兒少表揚 積極訓練、課餘並協助阿嬤送麵粉或家務

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
袁禎翊說，柔道訓練非常辛苦，但很累的時候還能把動作給做好，這才是真本事，也很感謝阿嬤和姊姊的支持。記者李柏澔／攝影
袁禎翊說，柔道訓練非常辛苦，但很累的時候還能把動作給做好，這才是真本事，也很感謝阿嬤和姊姊的支持。記者李柏澔／攝影

「乘風破浪，冒險向前」，不只是一句口號，而是一群孩子真實的人生寫照。家扶基金會今日舉辦「2026年全國自強兒少表揚活動」，表揚來自全台24位自強兒少。家扶基金會執行長周大堯表示，自強不是天生的勇敢，而是在有人陪伴與支持下，一次次選擇不放棄的結果。

家扶基金會指出，目前全台服務超過10萬名兒少，其中63.39%來自單親家庭、10.8%為隔代教養家庭、14%來自新住民家庭。今年受表揚的24位自強兒少中，17位來自單親家庭、4位為隔代教養，更有由無血緣親屬長期照顧長大的孩子，跨越血緣築起溫暖依靠。背景多元，包括3位原住民兒少、3位新住民家庭孩子、3位身心障礙兒少，其中12位更在運動領域發光發熱。這些數字背後，是無數個在深夜仍亮著燈努力生活的家庭。

「每一位孩子，都值得被好好照顧與成全。」周大堯表示，成長在資源有限家庭的孩子，往往比同齡人更早面對現實壓力，但這不代表他們應該被貼上弱勢的標籤。多年來，家扶透過經濟扶助、教育支持、心理陪伴與多元培力服務，陪伴孩子在困境中站穩腳步，讓他們不只是撐過去，而是能夠找到方向、累積能力，逐步長出屬於自己的力量與可能。

周大堯強調，自強不是天生的勇敢，而是在有人陪伴與支持下，一次次選擇不放棄的結果。

來自南高雄家扶的柔道小將袁禎翊來自隔代教養家庭，自幼由祖父與繼祖母撫養長大，祖父離世後，繼祖母承擔照顧兩姊妹的責任，努力維持家庭日常並籌措學習費用。禎翊深知阿嬤辛勞，除課餘時間經常協助送麵粉或分擔家務，用貼心行動守護祖孫情感，成為家中最溫暖可靠的依靠。

目前就讀國中三年級體育班的禎翊身高不到150公分，卻在柔道角力展現優異表現，柔道訓練極為艱辛，她身為隊長始終以身作則，晨練、課後訓練及寒暑假加練都從不缺席，在長期努力下，她於114年高雄市運動會暨全國運動會代表選拔賽奪冠，第一時間與阿嬤分享喜悅，祖孫共同感受努力結晶的珍貴。

害羞的袁禎翊今天說，柔道的基本動作和體能訓練很辛苦，尤其是體能訓練，每當很想放棄的時候，回家看到阿嬤和姊姊就會覺得很值得，也強調比賽不是看你天生多厲害，而是很累的時候還能不能把動作給做好，女生可以很強也很溫柔。

禎翊的阿嬤今天也來到現場說，她在阿嬤心中就是最棒的。

柔道 阿嬤 隔代教養

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