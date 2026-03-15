快訊

騎在馬背快速機動 一窺充滿貴族色彩的騎兵

00918、00919、0056怎麼挑？填息力是關鍵…看總報酬率表現最直接

經典賽／佐藤輝明追平安+森下翔太3分砲 日本隊5：2領先

聽新聞
0:00 / 0:00

網路賣豐原農會大葱 豐原區農會：非官方帳號照片、非豐原大蔥品種

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易。圖／豐原區農會提供
豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易。圖／豐原區農會提供

最近有網友在網路Threads平台發文賣「豐原農會大蔥」，強調價宜賣，不想父母的辛苦白費，果然吸引民眾私訊購買。台中市豐原區農會今天提醒民眾，網友的帳號非農會官方帳號，照片也不是豐原在地大蔥品種。

豐原區農會表示，最近接獲民眾反映，在網路平台上出現疑似假冒販售「豐原區農會大蔥」名義的文章，請民眾透過私訊聯繫購買豐原大蔥，但實際上該帳號並非農會所經營的官方帳號，照片也不是豐原在地的大蔥品種。

豐原區農會表示，近日是大蔥產季，民眾關注豐原大蔥，但豐原區農會僅於官方粉絲團、豐原揚哥IG、農創家電商、台中領鮮電商提供網購連結，其他網路連結皆為冒名。農會擔心出現透過私訊要求匯款，民眾付款後卻收不到商品的事件。農會公開提醒，也將於上班時間前往警局備案，呼籲民眾一起抵制可疑詐騙行為。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，深受消費者喜愛。農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易。

農會 豐原

延伸閱讀

豐原情殺案兇嫌家人爆料死者騙錢還想奪房 警方：不清楚

豐原恐怖割喉情殺 耕讀園槍擊倖存男卻殺女友...殺人罪收押禁見

豐原五口命案拒和解 王家女婿：人命不可打折

雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

相關新聞

網路賣豐原農會大葱 豐原區農會：非官方帳號照片、非豐原大蔥品種

最近有網友在網路Threads平台發文賣「豐原區農會大蔥」，強調價宜賣，不想父母的辛苦白費，果然吸引民眾私訊購買。台中市豐原區農會今天提醒民眾，網友的帳號非農會官方帳號，照片也不是豐原在地大蔥品種。

冷氣團減弱明起漸回暖高溫上看30度 天氣風險：周五北部轉雨降溫

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，冷氣團漸減弱，明天開始到周四，全台將進入一段明顯回暖的天氣型態，但日夜溫差大；北部地區周五之後則再降雨與降溫。

粉專：3月底前再兩波春雨

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。

今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

早晚還是涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

失意人互相取暖卻開啟另類人生 她協助更生人復歸社會

東里家風創辦人林彥伶，66歲的人生大起大落，曾叱吒商場、坐擁台中十多棟房產，也曾過著四處躲債日子；她上電台賣藥、窩在土地公廟過夜，如今負責全台最大更生人基地，是更生人口中的「姐仔」。 林彥伶18歲就已存錢買房，20歲創業經營旅行社、家具五金貿易公司，在台中積累十幾棟房地產，叱吒商場，未料，30歲投資蘭花生意卻遇上人生最悲催的境遇。

心理師變多卻出走醫院 一圖看人力去哪了

新冠疫情後，人們愈來愈重視心理健康，愈來愈多人投入成為心理師，但心理師的執業場域版圖，近年卻悄悄變動，從過去幾乎都在醫院執業，到現在多走向社區。2019年，於醫院執業的心理師占比達7成，到去年僅剩約4成8。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。