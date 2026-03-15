冷氣團減弱明起漸回暖高溫上看30度 天氣風險：周五北部轉雨降溫

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，冷氣團漸減弱，明天開始到周四，全台將進入一段明顯回暖的天氣型態，但日夜溫差大；北部地區周五之後則再降雨與降溫。

廖于霆指出，今各地天氣普遍晴到多雲，北部及東部地區早晚仍偏涼，白天氣溫回升，高溫約17到23度，整體感受舒適。中南部地區今天陽光露臉機會更多，白天溫度明顯回升，高溫可達23到26度。不過早晚仍有些涼意，提醒民眾外出仍要攜帶外套。東部地區雲量稍多，但整體仍以乾爽為主，降雨機率不高，高溫約22到25度。

廖于霆指出，明天開始到周四，全台將進入一段明顯回暖天氣型態。隨著東北風減弱、太平洋高壓勢力增強，白天氣溫將逐日上升。北部高溫可望來到26到28度，中南部甚至可能接近30度，白天會有些微熱感。

不過到了周五，廖于霆說，北部地區將受到一波微弱鋒面或東北風增強影響，雲量增多，局部地區有短暫雨機會，氣溫略微下降。高溫將回落到20度左右，早晚溫差再度擴大。至於周末，也就是3月21日與22日，北部與東部仍有局部短暫雨可能，天氣較不穩定；中南部維持多雲到晴，影響較小。整體來說，未來一周前暖後涼，周五開始北部天氣轉變較明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。