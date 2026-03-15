新竹關西清晨7.6度 吳德榮：本周氣溫逐日緩升

氣象署今天清晨發布苗栗等6縣市低溫特報，平地最低溫為新竹關西7.6度。氣象專家吳德榮說，明天起至19日氣溫逐日緩升，各地留意日夜溫差；預估22日又有東北季風南下影響。

中央氣象署今天清晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今晨新北至苗栗、金門、花蓮局部地區注意攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7.6度、苗栗縣通霄鎮8.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥；北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至19日受高壓南側偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台灣白天舒適、漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增，偶有局部零星飄雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，20日弱東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，21、22日東北季風減弱、天氣好轉；22日晚間另一股弱東北季風再南下，23、24日減弱，西晴、東偶局部短暫雨。不過這兩波系統由於強度較弱，各國模式模擬、調整幅度比較大，需持續觀察。