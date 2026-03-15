快訊

Agoda、Booking常出包？赴日旅行怎訂房最保險 內行推3大訂房網：冷門房源也能找

3月20日入春分 四生肖注意關節、氣管發炎…「養肝為先、怒鬱大忌」

經典賽／義大利讓日本球迷驚訝 「放棄足球變成棒球強權了？」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹關西清晨7.6度 吳德榮：本周氣溫逐日緩升

中央社／ 台北15日電

氣象署今天清晨發布苗栗等6縣市低溫特報，平地最低溫為新竹關西7.6度。氣象專家吳德榮說，明天起至19日氣溫逐日緩升，各地留意日夜溫差；預估22日又有東北季風南下影響。

中央氣象署今天清晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今晨新北至苗栗、金門、花蓮局部地區注意攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7.6度、苗栗縣通霄鎮8.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥；北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至19日受高壓南側偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台灣白天舒適、漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增，偶有局部零星飄雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，20日弱東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，21、22日東北季風減弱、天氣好轉；22日晚間另一股弱東北季風再南下，23、24日減弱，西晴、東偶局部短暫雨。不過這兩波系統由於強度較弱，各國模式模擬、調整幅度比較大，需持續觀察。

氣象署 新北 苗栗

延伸閱讀

今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

春天後母面！明晨低溫恐跌破10度 下周三中南部高溫飆上30度

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

乾冷型冷氣團來襲！溫差大＋「1狀況」超困擾 眾人心累：以為在日本

相關新聞

冷氣團減弱明起漸回暖高溫上看30度 天氣風險：周五北部轉雨降溫

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，冷氣團漸減弱，明天開始到周四，全台將進入一段明顯回暖的天氣型態，但日夜溫差大；北部地區周五之後則再降雨與降溫。

粉專：3月底前再兩波春雨

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。

今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

早晚還是涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

失意人互相取暖卻開啟另類人生 她協助更生人復歸社會

東里家風創辦人林彥伶，66歲的人生大起大落，曾叱吒商場、坐擁台中十多棟房產，也曾過著四處躲債日子；她上電台賣藥、窩在土地公廟過夜，如今負責全台最大更生人基地，是更生人口中的「姐仔」。 林彥伶18歲就已存錢買房，20歲創業經營旅行社、家具五金貿易公司，在台中積累十幾棟房地產，叱吒商場，未料，30歲投資蘭花生意卻遇上人生最悲催的境遇。

心理師變多卻出走醫院 一圖看人力去哪了

新冠疫情後，人們愈來愈重視心理健康，愈來愈多人投入成為心理師，但心理師的執業場域版圖，近年卻悄悄變動，從過去幾乎都在醫院執業，到現在多走向社區。2019年，於醫院執業的心理師占比達7成，到去年僅剩約4成8。

狂犬病山區擴散 嘉義、屏東籲加強疫苗施打

嘉義縣阿里山鄉來吉村近日發生村民遭鼬獾咬傷事件，經送驗確診為狂犬病陽性，屏東今年二月也出現首例狂犬病陽性鼬獾，顯示疫情持續在山區擴散，且逐漸接近流浪犬餵養熱點，動物防疫單位呼籲民眾提高警覺，並盡速為犬貓施打疫苗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。