粉專：3月底前再兩波春雨

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。

「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日起至3月22日，台灣附近850hPa溫度普遍均較氣候平均值來的低。其中，尤其是前期降幅最大，天氣普遍涼冷有感，尤其在早晚時刻。而3月23日之後，持續到月底，溫度開始緩慢回升，各地白天回溫顯著。

另一方面，「林老師氣象站」指出，由於中前期的環境水氣較多，降雨型態也趨較為明顯；其中又以3月15日至3月17日以及3月19日至3月24日這2段期間，降雨訊號最為顯著，外出活動也請留意攜帶雨具備用。

「林老師氣象站」指出，整體來看，至3月底前，天氣先降溫、後回暖；環境水氣普遍偏多，尤其在中前期階段。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。