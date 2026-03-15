快訊

羅技Logitech G325 LIGHTSPEED耳機開箱！輕巧高CP＋雙模切換 實測恐怖遊戲超有臨場感

經典賽／山本領軍日本拚連6屆四強 井端弘和下達必勝令

新竹關西清晨7.7度！今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

聽新聞
0:00 / 0:00

粉專：3月底前再兩波春雨

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。聯合報系資料照片
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。聯合報系資料照片

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。

「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日起至3月22日，台灣附近850hPa溫度普遍均較氣候平均值來的低。其中，尤其是前期降幅最大，天氣普遍涼冷有感，尤其在早晚時刻。而3月23日之後，持續到月底，溫度開始緩慢回升，各地白天回溫顯著。

另一方面，「林老師氣象站」指出，由於中前期的環境水氣較多，降雨型態也趨較為明顯；其中又以3月15日至3月17日以及3月19日至3月24日這2段期間，降雨訊號最為顯著，外出活動也請留意攜帶雨具備用。

「林老師氣象站」指出，整體來看，至3月底前，天氣先降溫、後回暖；環境水氣普遍偏多，尤其在中前期階段。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

3月中前期環境水氣較多，降雨型態也趨較為明顯。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
3月中前期環境水氣較多，降雨型態也趨較為明顯。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

溫度

延伸閱讀

今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

春天後母面！明晨低溫恐跌破10度 下周三中南部高溫飆上30度

乾冷型冷氣團來襲！溫差大＋「1狀況」超困擾 眾人心累：以為在日本

新竹關西4.9度關鍵是它！未來幾天晴朗回溫但清晨急凍 這時暖空氣更強

相關新聞

粉專：3月底前再兩波春雨

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，3月中前期水氣多，後期回暖機率高。

今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

早晚還是涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

失意人互相取暖卻開啟另類人生 她協助更生人復歸社會

東里家風創辦人林彥伶，66歲的人生大起大落，曾叱吒商場、坐擁台中十多棟房產，也曾過著四處躲債日子；她上電台賣藥、窩在土地公廟過夜，如今負責全台最大更生人基地，是更生人口中的「姐仔」。 林彥伶18歲就已存錢買房，20歲創業經營旅行社、家具五金貿易公司，在台中積累十幾棟房地產，叱吒商場，未料，30歲投資蘭花生意卻遇上人生最悲催的境遇。

心理師變多卻出走醫院 一圖看人力去哪了

新冠疫情後，人們愈來愈重視心理健康，愈來愈多人投入成為心理師，但心理師的執業場域版圖，近年卻悄悄變動，從過去幾乎都在醫院執業，到現在多走向社區。2019年，於醫院執業的心理師占比達7成，到去年僅剩約4成8。

狂犬病山區擴散 嘉義、屏東籲加強疫苗施打

嘉義縣阿里山鄉來吉村近日發生村民遭鼬獾咬傷事件，經送驗確診為狂犬病陽性，屏東今年二月也出現首例狂犬病陽性鼬獾，顯示疫情持續在山區擴散，且逐漸接近流浪犬餵養熱點，動物防疫單位呼籲民眾提高警覺，並盡速為犬貓施打疫苗。

機票變貴 3國籍航空調漲訂位服務費

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由廿五美元（約新台幣八百元）調漲至廿八美元（約新台幣八九五元）；星宇航空則調整至卅美元（約新台幣九五九元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。