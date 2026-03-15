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新竹關西清晨7.7度！今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

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今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
氣溫逐日緩升，但日夜溫差大。聯合報系資料照
氣溫逐日緩升，但日夜溫差大。聯合報系資料照

早晚還是涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，「輻射冷郤」帶來低溫，截至上午5時22分本島縣市的平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.7度，苗栗(頭屋鄉)8.6度，桃園(大溪區)9.2度；各地區的平地最低氣溫約在9至12度。

吳德榮指出，今日受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；北舒適、中南微熱，早晚氣溫低，日夜溫差大。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部11至27度、南部12至29度及東部11至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至周四((16至19日)受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮指出，至於下一波天氣轉變，原模擬大致在周五前後(20日)、強度大多偏弱；最新模式模擬周五弱東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。周六、下周日(21、22日)季風減弱、天氣好轉。下周日晚另一股弱東北季風再南下。23、24日季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨。不過，這兩波系統由於強度較弱，各國模式模擬、調整的幅度比較大，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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