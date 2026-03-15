衛福部免費3次心理諮商 帶動治療所客源

衛福部二○二四年推出「青壯年免費心理諮商」，加速心理師出走醫院，從數據觀察，新制推出後心理師於社區執業率比較前後一年，從二成八升至三成五。專家分析，免費三次諮商後，帶動後續自費客源，穩定收入也成為心理師轉投入社區的原因之一；不過，大量心理師走入自費市場，品質也出現疑慮，籲政府對心理系招生做總量管制。

臨床心理師於社區開設的治療所、諮商心理師開設的諮商所，均能承做免費心理諮商方案，醫院心理師則不能承接這類個案。

台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰說，過去民眾對於「到醫院治療心理問題」，多為排斥，但隨著民眾心理健康意識提升，以及青壯年免費心理諮商方案，讓民眾更普遍於「社區」中尋找心理資源，免費三次諮商後，帶動的自費諮商，讓不少心理師更容易找到客源，也成為心理師自醫院離職的拉力。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，青壯年免費心理諮商對心理師這行業，有好處也有壞處，好處是讓心理師有穩定收入、壞處是因「免費」二字，使心理專業貶值，不少沒有心理需求者，因為免費好奇嘗試，使專業諮商淪為心理健康篩檢。政府推動免費政策應推配套，先讓民眾理解焦慮、躁鬱等精神狀態，並非心情不好就視自己為「憂鬱症」。

另一項壞處是，免費諮商帶動國人面對自身心理課題的需求，拉升愈來愈多人投入擔任心理師，但心理諮商屬高度專業的助人工作，若品質參差不齊，恐削弱社會對心理專業的信任。衛福部應與教育部跨部會協調，參考其他醫事人員培育制度，對心理相關學系招生名額進行總量管控。