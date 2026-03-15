心理師出走醫院 轉戰社區做自費市場

近年不僅醫師、護理師「出逃」醫院，臨床心理師也出走。二○一九年，於醫院執業的心理師占比達七成，去年僅剩約四成八，臨床心理師出走有二大原因，健保給付低、工作繁瑣。心理師離開醫院，使心理衡鑑得等至少半年，也讓醫院人才培訓出現斷層。衛福部回應，醫院執業占比雖降低，但人數未減，評估未影響醫院服務。

新冠疫情後，人們愈來愈重視心理健康，加上政府推動免費心理諮商，也推升國人需求，帶動愈來愈多人投入成為心理師的行列。根據統計，二○一九年時我國心理師為一四六二人，到二○二五年已攀升為二二七九人。但心理師的執業場域版圖，近年卻悄悄變動，從過去幾乎都在醫院執業，到現在多走向社區。

臨床心理師公會全聯會理事長吳孟璋表示，心理學系近年熱門，每年新增逾二百名心理師，但醫院職缺未增，加上心理治療健保給付偏低，經精神科醫師診斷後轉介的心理治療，健保給付僅三四四點，使醫院認為難創造盈餘，聘任意願低，導致心理師於醫院執業比率下降。反觀，社區諮商所能做自費市場，五十分鐘諮商晤談，自費約二到三千元不等，讓更多心理師出走醫院。

於醫院工作的臨床心理師，其工作內容包含協助憂鬱症、焦慮症等疾病治療，經醫師診斷為自閉症、過動症等患者，也需要由臨床心理師進行心理衡鑑及後續治療。台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰說，近年兒少早療需求增加，心理衡鑑服務量成長，但醫院人力有限，導致家長等待期至少要一到六個月。

衛福部心健司長陳柏熹表示，近年臨床與諮商心理師國考及格人數逐年增加，雖醫院執業比率下降，但總人數未減反增。政府推動青壯年心理諮商支持方案帶動需求，社區心理服務市場擴大，心理師能社區可發展的服務型態也能愈來愈多元。