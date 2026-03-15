聽新聞
0:00 / 0:00

心理師出走醫院 轉戰社區做自費市場

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
人們愈來愈重視心理健康，加上政府推動免費心理諮商，也推升國人需求。圖為示意。記者潘俊宏／攝影
人們愈來愈重視心理健康，加上政府推動免費心理諮商，也推升國人需求。圖為示意。記者潘俊宏／攝影

近年不僅醫師、護理師「出逃」醫院，臨床心理師也出走。二○一九年，於醫院執業的心理師占比達七成，去年僅剩約四成八，臨床心理師出走有二大原因，健保給付低、工作繁瑣。心理師離開醫院，使心理衡鑑得等至少半年，也讓醫院人才培訓出現斷層。衛福部回應，醫院執業占比雖降低，但人數未減，評估未影響醫院服務。

新冠疫情後，人們愈來愈重視心理健康，加上政府推動免費心理諮商，也推升國人需求，帶動愈來愈多人投入成為心理師的行列。根據統計，二○一九年時我國心理師為一四六二人，到二○二五年已攀升為二二七九人。但心理師的執業場域版圖，近年卻悄悄變動，從過去幾乎都在醫院執業，到現在多走向社區。

臨床心理師公會全聯會理事長吳孟璋表示，心理學系近年熱門，每年新增逾二百名心理師，但醫院職缺未增，加上心理治療健保給付偏低，經精神科醫師診斷後轉介的心理治療，健保給付僅三四四點，使醫院認為難創造盈餘，聘任意願低，導致心理師於醫院執業比率下降。反觀，社區諮商所能做自費市場，五十分鐘諮商晤談，自費約二到三千元不等，讓更多心理師出走醫院。

於醫院工作的臨床心理師，其工作內容包含協助憂鬱症、焦慮症等疾病治療，經醫師診斷為自閉症、過動症等患者，也需要由臨床心理師進行心理衡鑑及後續治療。台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰說，近年兒少早療需求增加，心理衡鑑服務量成長，但醫院人力有限，導致家長等待期至少要一到六個月。

衛福部心健司長陳柏熹表示，近年臨床與諮商心理師國考及格人數逐年增加，雖醫院執業比率下降，但總人數未減反增。政府推動青壯年心理諮商支持方案帶動需求，社區心理服務市場擴大，心理師能社區可發展的服務型態也能愈來愈多元。

諮商心理師 心理治療 心理諮商

延伸閱讀

衛福部免費心理諮商成開業拉力 心理師憂專業貶值、諮商淪篩檢

6年少2成！心理師醫院執業比率逐年降 心理鑑定、治療自費恐成趨勢

院長講堂／朴子醫院院長曹承榮 期許打造社區好醫院

罹睡眠呼吸中止症 心律不整、高血壓風險增

相關新聞

持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

國際油價本周飆漲，不過，中油宣布下周國內汽油及柴油，全數凍漲，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

春天後母面！明晨低溫恐跌破10度 下周三中南部高溫飆上30度

中央氣象署預報，明（15）日各地大致為晴到多雲天氣，清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，其中桃園至苗栗一帶近山區平地不排除出現10度以下低溫。白天起氣溫逐漸回升，下周一至周四天氣相對穩定，其中下周三、周四中南部高溫有機會上看30度，不過周五起鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東半部天氣將轉為濕涼。

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

三大國籍航空「訂位服務費」喊漲 每航段最高漲到30美元

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元）；星宇航空則調整至30美元（約新台幣959元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

狂犬病山區擴散 嘉義、屏東籲加強疫苗施打

嘉義縣阿里山鄉來吉村近日發生村民遭鼬獾咬傷事件，經送驗確診為狂犬病陽性，屏東今年二月也出現首例狂犬病陽性鼬獾，顯示疫情持續在山區擴散，且逐漸接近流浪犬餵養熱點，動物防疫單位呼籲民眾提高警覺，並盡速為犬貓施打疫苗。

廣角鏡／粉紅超跑 現身里港

屏東里港玉賢宮昨起一連兩天舉行開廟門平安遶境，邀白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮贊境，其中「粉紅超跑」媽祖吸引大批信眾沿途排隊跪拜鑽轎腳祈福，里港市區湧入人潮、鑼鼓喧天。「粉紅超跑」這次除參加玉賢宮入火安座遶境，今早還會參加高雄旗山媽祖文化季，是南台灣少有的宗教盛典。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。