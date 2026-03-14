任職醫學中心12年⋯他開設諮商所任所長 聘「跨世代」20位流動諮商師

在馬偕醫院任職逾12年，新北市諮商心理師公會理事長羅惠群選擇離開醫院，自行開設心理諮商所擔任所長，目前他於新北市的諮商所，共聘用3名正職諮商心理師，加上流動接案心理師合計共20人任職，諮商所共設5間諮商室，諮商個案最多的時候，5間諮商室同時運行。他說，選擇離開醫院，是希望降低工時，多花時間陪伴家人。

羅惠群在新店的心理諮商所，是租用毛胚屋，依諮商需求規畫室內設計，考量服務內容包括婚姻諮商，心理師須同時與夫妻雙方對談，每間諮商室空間寬敞。於諮商所進門處，掛上約20張心理諮商師執業證書，發照人從前衛生署長楊志良，至現任衛福部長石崇良都有。羅惠群說，這些心理師多數為兼任心理師，橫跨不同世代，未來希望將整面牆填滿。

羅惠群指出，他過去服務的馬偕醫院為基督教醫院，設有協談單位，造年聘用社工員，「心理師法」通過後，轉為聘請心理師，在馬偕醫院協談中心、精神醫學部、自殺防治中心等單位，均聘用正職心理師，而多數綜合醫院僅在精神醫學部、精神科轄下聘用心理師，且採定額薪資，常見起薪約5萬元，年薪大約70餘萬元，對醫院而言這是成本，需思考「如何賺回來。」

醫院設置標準要求設有精神科的醫院，聘用2至3位臨床心理師，羅惠群說，對醫院而言，聘用一位心理師，很難轉回超過薪資支出的健保點數，「說不定聘愈多、賠愈多」這醫院鮮少開出新職缺，新冠疫情期間，衛福部希望提高醫療人員心理韌性，需要醫院心理師投入，且鎖定受醫院評鑑約束的醫學中心，醫學中心心理師在本業之餘，還要肩負防疫相關工作，累積挫折、增加出走動機。

羅惠群表示，多數醫院盈餘優先分配給影響病房開床的護理師，提供診療的醫師，健保給付心理諮商費用很低，僅3百餘點，心理師難幫醫院賺錢，加上人數較少，在醫院中話語權低落，容易被犧牲，許多醫院心理師薪資長年並未調升，而醫院心理師不僅業務量大，需肩負行政工作，有時花大量時間進行特教兒少心理衡鑑評估，還需加班寫報告，導致疫情後釀成一波心理師出走潮。

醫院收入有天花板，導致心理師職涯發展受限，羅惠群表示，疫情期間他幾經思考，認為應將家庭生活比重提升，雖感謝馬偕醫院對他的栽培，但在綜合工時及薪資後，最終選擇離開他任職12年的馬偕醫院，到社區開設諮商所，從租用場地、規劃裝潢到聘用專業人員等，樣樣自己來，他認為，開設諮商所最重要的是心理師管理，因此定期舉辦訓練課程，盼維持諮商所服務品質。