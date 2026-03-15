機票變貴 3國籍航空調漲訂位服務費

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由廿五美元（約新台幣八百元）調漲至廿八美元（約新台幣八九五元）；星宇航空則調整至卅美元（約新台幣九五九元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

訂位服務費包含在機票價格中，航空公司會收這一條費用，主因在於其訂位系統都非自家開發，而由第三方做出來的，航空公司向消費者收取此筆費用，等於是把訂位系統的成本直接攤提給消費者。

早期國籍航空並未向旅客收取訂位服務費，不過在國際間收取此筆費用並非罕見。國籍航空自二○二○年起開始向旅客收取每航段五美元的訂位服務費，並於二○二四年七月同步調整至廿五美元。星宇航空在開航初期並未收取該費用，去年三月才正式公告開始收費，當時每航段收取廿五美元，與另外兩家國籍航空一致。

長榮航空已自今年三月一日起將訂位服務費由廿五美元調漲至廿八美元；中華航空則預計自三月十七日起跟進調整至廿八美元。星宇航空也證實，將自四月一日起把訂位服務費由廿五美元提高至卅美元。

台灣虎航目前旺季每航段收取新台幣四百元，非旺季則為每航段三百元，暫未宣布調整。