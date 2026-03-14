衛福部免費心理諮商成開業拉力 心理師憂專業貶值、諮商淪篩檢

心理治療每次療程至少50分鐘起跳，且健保給付僅3百餘點，不像醫師看診開藥，3至5分鐘時間就能為醫院賺進收入，導致醫院不願加聘心理師，留在醫院執業心理師每人負擔也隨之增加，加上衛福部祭出15至45歲青壯年終身3次免費諮商補助，讓社區需求大增，加劇心理師離開醫院，轉往社區執業比率，免費諮商方案實施前後1年，醫院執業心理師比率降幅近1成。

衛福部青壯年免費諮商方案自113年年中實施，臨床心理師公會全聯會統計，方案實施前一年，112年我國臨床心理師於醫院執業比率為58%，方案實施後的114年，比率僅剩48.7%，降幅近1成。台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰指出，民眾心理健康意識提升，更習慣在社區尋找心理健康資源，加上青壯年免費諮商方案，心理師離開醫院到社區執業能快速找到客源，成為離職拉力之一。

臨床心理師於社區開設的心理治療所，諮商心理師開設的心理諮商所，均能承做免費心理諮商方案，醫院心理師則不能承接這類個案。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，政府補助免費心理諮商，對心理師行業具「破壞性」，導致社會風氣認為「有免費諮商可用」，造成專業貶值，也讓不少民眾沒有諮商需求，聽到免費就想「試試看」，讓諮商淪為心理健康篩檢，失去政策本意。

羅惠群指出，民眾心理健康意識雖提升，但相關知能仍不足，政府應提供足夠經費，落實前端心理健康衛教，讓民眾了解什麼是焦慮，並非心情不好就是憂鬱症，讓民眾對心理諮商有更多認識之後，就能知道什麼時候要找心理諮商師，什麼情況要看精神科醫師，比照其他類型疾病，將更多經費投入前端預防，而非後端的精神疾病治療。

臨床心理師公會全聯會理事長吳孟璋認為，公費心理諮商是公共衛生「預防勝於治療」角度，民眾心理健康意識抬頭，若能藉由補助及早接觸心理健康資源，有機會及早處理心理健康相關議題，在社區接受治療，維生生活規律、心情文鼎，可避免病情惡化，最終住進精神科病房，兩相比較之下，有助幫健保省錢。

醫院心理師執業比率下降，也出現世代斷層。呂宜峰說，台北市各家醫院臨床心理師平均年資為9年，但年齡中位數卻只有6年，表示醫院中部分資深心理師雖願意留任，但中生代心理師「逐漸退場」，在醫院累積經歷後，轉往社區服務，心理學系碩士三年級實習需由具至少2年資歷的臨床心理師擔任臨床導師，中生代退出已讓心理師人力培育出現問題。

另，青壯年心理諮商上路首年，自113年至114年間，衛福部規範每間心理諮商所、心理治療所，每位心理師每周最多可為6位民眾進行諮商並請領補助。羅惠群指出，許多心理師為「流動心理師」，同時在多間心理諮商所接案，依舊制每周可承作公費諮商案量可超過6案，但衛福部今年公布新制，改採「人頭計算」，每位心理師不論在幾家諮商所接案，都只能承接每周6案，恐導致量能限縮。