快訊

伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

6年少2成！心理師醫院執業比率逐年降 心理鑑定、治療自費恐成趨勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
新北市諮商心理師公會理事長羅惠群（左）指出，不少早療家長聽到醫院評估要等至少半年，選擇轉往社區心理治療所接受鑑定、治療，可近性雖提高，且等候時間變短，家長卻必須自費。記者潘俊宏／攝影
新北市諮商心理師公會理事長羅惠群（左）指出，不少早療家長聽到醫院評估要等至少半年，選擇轉往社區心理治療所接受鑑定、治療，可近性雖提高，且等候時間變短，家長卻必須自費。記者潘俊宏／攝影

民眾對心理健康意識提升，加上政府提供多項誘因，臨床心理師公會全聯會統計，近年臨床心理師人數逐年攀升，但願意留在醫院執業的心理師比率卻逐年下降，尤其中生代出走嚴重，不僅導致臨床心理師培訓出現問題，民眾在醫院等待心理治療、心理衡鑑時間增加，雖可轉往社區心理治療所接受服務，但需全額自費，只能請領部分補助。

我國臨床心理師人數自108年為1462人，至114年攀升為2279人，而108年在醫院執業心理師比率為70%，至114年僅剩48.7%，6年下降逾2成。臨床心理師公會全聯會理事長吳孟璋說，心理學系近年成為熱門科系，每年新增心理師人數逾200人，母數增加但醫院心理師職缺並未隨之成長，導致醫院執業比率下降，主因為心理治療健保給付低，心理師難為醫院創造盈餘，醫院自然不願多聘人。

醫院臨床心理師治療項目以成人憂鬱症、焦慮症等疾病心理治療為主，兒少自閉症類群障礙症、注意力不足過動症也需由醫師診斷後，轉由心理師進行心理衡鑑及後續心理治療。台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰說，兒少早療需求增加，帶動心理衡鑑服務量成長，醫院人力有限前提下，家長必須等待1至6個月時間，不少人選擇在心理衡鑑後，轉往社區接受心理治療，但這必須全額自費。

開業諮商心理師、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，不少早療家長聽到醫院評估要等至少半年，選擇轉往社區心理治療所接受鑑定、治療，可近性雖提高，且等候時間變短，家長卻必須自費，費用從數千元至萬元初投不等，除早療心理衡鑑外，因社區心理治療所、諮商所資源增加，醫院量能維持有限，民眾為避免久候，轉往社區自費接受治療、諮商者，比率正逐漸上升。

由醫院精神科醫師診斷後，轉介臨床心理師提供心理治療，健保給付點數僅344點，而社區心理治療及心理諮商所服務採全數自費、無健保給付，僅衛福部青壯年終身3次免費心理諮商可獲補助，此外，一般價碼為每50分鐘費用約2至3千元不等。吳孟璋說，對於精神疾病患者在醫院接受協助很重要，亞健康民眾在社區接受治療是好的，但是必須要自費。

呂宜峰表示，心理治療相對醫院其他職類而言，每次治療很花時間，導致心理師對醫院而言「產值不佳」，部分醫院開始提供自費心理治療選項，費用約1千元至2千元不等，他不諱言，能在社區接受心理治療者多為「金字塔頂端」，社經地位教高民眾，醫院中才比較有機會看到不同階層民眾，這也是部分心理師至今仍選擇留在醫院執業的原因之一。

羅惠群說，社區諮商所、心理治療所數量增加，讓民眾取得服務可近性提升，自費比率提高是供需機制使然，更讓人擔心的是專業品質，心理師為助人工作，若品質參差不齊，容易導致民眾對專業失去信任，為維持更高的心理諮商品質，建議衛福部與教育部溝通，比照其他醫事職類，針對心理相關學系名額設下總量管控。

衛福部心健司長陳柏熹指出，臨床心理師、心理諮商師通過國考人數逐年上升，醫院執業心理師比率下降，但人數沒有減少，反而「增加一些」，這是因為學生擔任心理師意願增加，且社區自由市場心理師可做的事變多，加上近年政府推動青壯年諮商支持方案讓社區需求量增加，因此一定比率心理師選擇在訓練成熟後到社區執業。

台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰。記者曾吉松／攝影
台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰。記者曾吉松／攝影

臨床心理師 諮商心理師 健保給付 心理治療 衛福部

延伸閱讀

社會案件多 台大兒醫院長籲推3歲前兒童預防醫學

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

罹睡眠呼吸中止症 心律不整、高血壓風險增

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

相關新聞

持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

國際油價本周飆漲，不過，中油宣布下周國內汽油及柴油，全數凍漲，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

春天後母面！明晨低溫恐跌破10度 下周三中南部高溫飆上30度

中央氣象署預報，明（15）日各地大致為晴到多雲天氣，清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，其中桃園至苗栗一帶近山區平地不排除出現10度以下低溫。白天起氣溫逐漸回升，下周一至周四天氣相對穩定，其中下周三、周四中南部高溫有機會上看30度，不過周五起鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東半部天氣將轉為濕涼。

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

三大國籍航空「訂位服務費」喊漲 每航段最高漲到30美元

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元）；星宇航空則調整至30美元（約新台幣959元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

任職醫學中心12年⋯他開設諮商所任所長 聘「跨世代」20位流動諮商師

在馬偕醫院任職逾12年，新北市諮商心理師公會理事長羅惠群選擇離開醫院，自行開設心理諮商所擔任所長，目前他於新北市的諮商所，共聘用3名正職諮商心理師，加上流動接案心理師合計共20人任職，諮商所共設5間諮商室，諮商個案最多的時候，5間諮商室同時運行。他說，選擇離開醫院，是希望降低工時，多花時間陪伴家人。

衛福部免費心理諮商成開業拉力 心理師憂專業貶值、諮商淪篩檢

心理治療每次療程至少50分鐘起跳，且健保給付僅3百餘點，不像醫師看診開藥，3至5分鐘時間就能為醫院賺進收入，導致醫院不願加聘心理師，留在醫院執業心理師每人負擔也隨之增加，加上衛福部祭出15至45歲青壯年終身3次免費諮商補助，讓社區需求大增，加劇心理師離開醫院，轉往社區執業比率，免費諮商方案實施前後1年，醫院執業心理師比率降幅近1成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。