6年少2成！心理師醫院執業比率逐年降 心理鑑定、治療自費恐成趨勢

民眾對心理健康意識提升，加上政府提供多項誘因，臨床心理師公會全聯會統計，近年臨床心理師人數逐年攀升，但願意留在醫院執業的心理師比率卻逐年下降，尤其中生代出走嚴重，不僅導致臨床心理師培訓出現問題，民眾在醫院等待心理治療、心理衡鑑時間增加，雖可轉往社區心理治療所接受服務，但需全額自費，只能請領部分補助。

我國臨床心理師人數自108年為1462人，至114年攀升為2279人，而108年在醫院執業心理師比率為70%，至114年僅剩48.7%，6年下降逾2成。臨床心理師公會全聯會理事長吳孟璋說，心理學系近年成為熱門科系，每年新增心理師人數逾200人，母數增加但醫院心理師職缺並未隨之成長，導致醫院執業比率下降，主因為心理治療健保給付低，心理師難為醫院創造盈餘，醫院自然不願多聘人。

醫院臨床心理師治療項目以成人憂鬱症、焦慮症等疾病心理治療為主，兒少自閉症類群障礙症、注意力不足過動症也需由醫師診斷後，轉由心理師進行心理衡鑑及後續心理治療。台北市臨床心理師公會理事長呂宜峰說，兒少早療需求增加，帶動心理衡鑑服務量成長，醫院人力有限前提下，家長必須等待1至6個月時間，不少人選擇在心理衡鑑後，轉往社區接受心理治療，但這必須全額自費。

開業諮商心理師、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，不少早療家長聽到醫院評估要等至少半年，選擇轉往社區心理治療所接受鑑定、治療，可近性雖提高，且等候時間變短，家長卻必須自費，費用從數千元至萬元初投不等，除早療心理衡鑑外，因社區心理治療所、諮商所資源增加，醫院量能維持有限，民眾為避免久候，轉往社區自費接受治療、諮商者，比率正逐漸上升。

由醫院精神科醫師診斷後，轉介臨床心理師提供心理治療，健保給付點數僅344點，而社區心理治療及心理諮商所服務採全數自費、無健保給付，僅衛福部青壯年終身3次免費心理諮商可獲補助，此外，一般價碼為每50分鐘費用約2至3千元不等。吳孟璋說，對於精神疾病患者在醫院接受協助很重要，亞健康民眾在社區接受治療是好的，但是必須要自費。

呂宜峰表示，心理治療相對醫院其他職類而言，每次治療很花時間，導致心理師對醫院而言「產值不佳」，部分醫院開始提供自費心理治療選項，費用約1千元至2千元不等，他不諱言，能在社區接受心理治療者多為「金字塔頂端」，社經地位教高民眾，醫院中才比較有機會看到不同階層民眾，這也是部分心理師至今仍選擇留在醫院執業的原因之一。

羅惠群說，社區諮商所、心理治療所數量增加，讓民眾取得服務可近性提升，自費比率提高是供需機制使然，更讓人擔心的是專業品質，心理師為助人工作，若品質參差不齊，容易導致民眾對專業失去信任，為維持更高的心理諮商品質，建議衛福部與教育部溝通，比照其他醫事職類，針對心理相關學系名額設下總量管控。

衛福部心健司長陳柏熹指出，臨床心理師、心理諮商師通過國考人數逐年上升，醫院執業心理師比率下降，但人數沒有減少，反而「增加一些」，這是因為學生擔任心理師意願增加，且社區自由市場心理師可做的事變多，加上近年政府推動青壯年諮商支持方案讓社區需求量增加，因此一定比率心理師選擇在訓練成熟後到社區執業。