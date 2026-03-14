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黑名單船隻泊安平港遭管制 缺失改善前不得出港

中央社／ 高雄14日電

交通部航港局表示，台灣列管的黑名單船隻坦尚尼亞籍「隆安」（LONG AN）雜貨船，目前停泊在台南安平港，已加強港口國管制檢查，目前該船被管制於港內，缺失改善前不得出港。

媒體報導，國際海事分析組織SeaLight今天在社群媒體X發文表示，有一艘可疑船舶正停泊在台南港口內，這艘船過去曾有大量可疑紀錄，根據相關資料顯示該船有運送大量不明貨物嫌疑。

對此，航港局南部航務中心今晚透過文字訊息說明，坦尚尼亞籍隆安雜貨船是東京備忘錄及台灣列管的黑名單船旗國船舶，目前已對這艘船舶加強「港口國管制檢查」。

經查，隆安雜貨船的水上行動業務識別號碼（MMSI）、呼號、船名及國際海事組織（IMO）號碼，與船上出示電台執照相符，但查有數項船舶不適航重大缺失，13日管制船舶出港。

目前隆安輪已被管制於安平港中，缺失改善前不得出港。

航港局南部航務中心表示，全力推動加強打擊不符國際公約規範的次標準船舶專案，若有坦尚尼亞等5黑名單船籍國船舶進入台灣港口，要求至少每2個月執行港口國檢查一次。

針對此次隆安雜貨船檢查缺失，將嚴格督導確實改善，以降低次標準船舶對台灣海域的威脅。

黑名單 社群媒體 台南

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