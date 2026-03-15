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狂犬病山區擴散 嘉義、屏東籲加強疫苗施打

聯合報／ 記者黃于凡潘奕言／連線報導
阿里山鼬獾咬傷村民，遭武姓男子一腳踩死丟入垃圾桶，經檢驗確診狂犬病陽性，武男已施打狂犬病疫苗，目前狀況穩定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鼬獾咬傷村民，遭武姓男子一腳踩死丟入垃圾桶，經檢驗確診狂犬病陽性，武男已施打狂犬病疫苗，目前狀況穩定。記者黃于凡／翻攝

嘉義阿里山鄉來吉村近日發生村民遭鼬獾咬傷事件，經送驗確診為狂犬病陽性，屏東今年二月也出現首例狂犬病陽性鼬獾，顯示疫情持續在山區擴散，且逐漸接近流浪犬餵養熱點，動物防疫單位呼籲民眾提高警覺，並盡速為犬貓施打疫苗。

嘉義縣武姓男子日前在住家附近活動時，原以為有流浪貓在腳邊磨蹭，未料突遭咬傷才發現是鼬獾。武男當場將牠踩死丟入垃圾桶，之後到來吉衛生室求助並通報嘉義縣家畜疾病防治所。防治所派員將鼬獾帶回檢驗確診感染狂犬病。武男被轉介至嘉義基督教醫院，施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，目前身體狀況穩定。

據調查，嘉義縣去年送驗六件鼬獾案例，其中五件檢出狂犬病陽性，今年檢測四件，其中兩件陽性、兩件陰性。

屏東縣近三年累計出現十一例狂犬病陽性野生動物案例，包括十例鼬獾及一例白鼻心。去年三月十七日，枋山鄉楓港村曾發生民眾遭鼬獾咬傷事件，送驗後確診為狂犬病陽性，今年二月再出現一例。

屏東縣動物防疫所指出，恆春、春日、枋山等鄉鎮屬高風險區，已加強巡迴施打免費狂犬病疫苗，降低疫情擴散風險。

阿里山鄉衛生所主任張泰昇說，人類感染狂犬病案例雖罕見，一旦發病致死率極高，山區居民與鼬獾、白鼻心等野生動物接觸機會較多，不慎遭抓傷或咬傷應立即以大量清水與肥皂沖洗傷口並盡速就醫，及早施打疫苗可有效降低感染風險。

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