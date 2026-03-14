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春天後母面！明晨低溫恐跌破10度 下周三中南部高溫飆上30度

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署預報，明（15）日各地大致為晴到多雲天氣，清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，其中桃園至苗栗一帶近山區平地不排除出現10度以下低溫；白天起氣溫逐漸回升，下周三、周四中南部高溫有機會上看30度。聯合報系資料照
氣象署預報，明（15）日各地大致為晴到多雲天氣，清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，其中桃園至苗栗一帶近山區平地不排除出現10度以下低溫；白天起氣溫逐漸回升，下周三、周四中南部高溫有機會上看30度。聯合報系資料照

中央氣象署預報，明（15）日各地大致為晴到多雲天氣，清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，其中桃園至苗栗一帶近山區平地不排除出現10度以下低溫。白天起氣溫逐漸回升，下周一至周四天氣相對穩定，其中下周三、周四中南部高溫有機會上看30度，不過周五起鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東半部天氣將轉為濕涼。

氣象署表示，明天各地天氣以晴到多雲為主，但迎風面的東半部與恆春半島仍可能出現零星短暫降雨。由於輻射冷卻明顯，早晚氣溫偏涼且日夜溫差大，中部以北及宜蘭低溫約12至15度，南部與花東約16至17度；其中桃園至苗栗近山區平地低溫可能降至10度左右甚至更低。白天高溫則略為回升，西半部約24至26度，東半部約23至24度。

下周天氣型態部分，周一至周四整體較為穩定，其中周一、周二受到偏東風影響，各地維持晴到多雲天氣，迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區以及恆春半島仍有零星短暫降雨機會。至於周三、周四水氣減少，各地多雲到晴，僅花東與恆春半島可能出現零星短暫陣雨。

氣溫方面，下周一至周四清晨氣溫仍偏涼，中部以北低溫約14至17度，南部與花東約18至20度，不過周一、周二白天高溫西半部可到24至27度，東部約22至24度；周三、周四氣溫進一步回升，北部與東半部約24至26度，中南部則可達28至30度，天氣偏暖。

由於下周五將有一道鋒面通過，同時東北季風增強，穩定天氣將出現變化，桃園以北、東半部與恆春半島將轉為有局部短暫陣雨的天氣，竹苗山區也可能出現零星降雨；竹苗平地及中南部則以多雲到晴為主。

下周六同樣受到東北季風影響，降雨情況略為減少，但基隆北海岸、東半部與恆春半島仍有局部短暫降雨機會，大台北山區可能出現零星降雨，其餘地區則維持多雲到晴的天氣。

輻射冷卻影響明晨局部低溫10度，下周三高溫上看30度。圖／氣象署提供
輻射冷卻影響明晨局部低溫10度，下周三高溫上看30度。圖／氣象署提供

東北季風 氣溫 氣象署 高溫 鋒面

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