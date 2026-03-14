啟動專案平穩機制吸收漲幅 下周汽、柴油價格皆不調整

台灣中油公司宣布，自下周一（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

台灣中油表示，本周受伊朗持續干擾荷姆茲海峽航運安全，市場對原油供應中斷之擔憂升高，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則及配合政府自16日起擴大貨物稅減徵，汽、柴油價格原應各調漲9.5元及10.9元。但政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收9.5元及10.8元，另啟動專案平穩機制由台灣中油再吸收6成，經計算柴油再吸收0.1元，合計汽、柴油各共吸收9.5元及10.9元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。