快訊

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

聽新聞
0:00 / 0:00

陶亞倫談「盲流計畫」 自行為藝術回溯人生議題

中央社／ 台北14日電

2023年走入烏克蘭代替流亡學生「回家」，成為作品「盲流計畫」，藝術家陶亞倫今天分享，這是首次嘗試行為藝術，改變他對許多事物的想法，也埋藏對身分認同的自我擱置。

「盲流計畫－烏克蘭」作品現於「1111 Project——盲流計畫－烏克蘭」展中展出，記錄陶亞倫當時走進烏克蘭青年麥克斯（Maksym Fyk）家鄉的過程，麥克斯在俄烏戰爭爆發後展開流亡，陶亞倫藉由設備，讓麥克斯在異地只要戴上VR 3D頭戴顯示器，就能體驗親身回家視角。

展覽現場也展出陶亞倫當時所背機器，陶亞倫今天於分享會中提到，機器約重達8公斤，他先在德國柏林街頭練習行走，「第一次搞行為藝術，那時候很怕這樣拋頭露面」，身處異國給了他勇氣，在背上機器代替麥克斯回家過程，他越來越能摒除自我，讓自己成為中介物。

陶亞倫說，當麥克斯的家人迎接他時，看見的也是機器螢幕中的麥克斯，並非是他，「對我來說，這不是藝術行動，主角是麥克斯，我只是機器或是肉身。」這與他過往擺設在美術館的藝術作品大不相同，也讓他的人生完全不同。

「衝擊在於，我們身邊很多人應該都是在一個安逸世界裡面生活，在華人文化裡面會覺得這樣的冒險很蠢，但在突破這些邊界以後，你會覺得好像很多東西沒有意義。」陶亞倫說。

陶亞倫來自外省二代家庭，父親在1950年自中國海南來台，母親則從中國青島出發，從小他就常常聽著父母說著戰爭的殘酷以及回不了家的哀愁，他認為這也影響他從事藝術，「我以前作品會將自我意識弄乾淨，不去談意識鬥爭，但這幾年腦袋開始焦躁不安，想去面對這個問題。」

陶亞倫認為，藝術具有極大威力，可以戰勝意識形態，在主流藝術場域中常常可以看見大家以作品討論身分政治議題，他過去對於自我藝術發展的逃避在於身分認同，以「盲流計畫」來說，他也是試圖摒除個人身分，去幫助那些回不了家的人回家。

陶亞倫以「自我擱置」形容，「 我擱置對自己身分認同問題，看起來作品要談麥克斯，其實是我對自己自我擱置。」他並沒有規定自己要如何繼續「盲流計畫」，不同受訪者的選擇，也許是「自我分裂」歷程，藉由別人的經歷，繼續回應他自身的人生探索。

「1111 Project——盲流計畫－烏克蘭」即日起展出至22日，地點在台北「曜畫廊Gallery de sol 」。

藝術作品 俄烏戰爭 藝術

延伸閱讀

【人物特寫】陳其豐／記憶是重新創造的世界──專訪小說家千明官

智利建築師拉迪奇獲2026普立茲克建築獎 蓋「脆弱建築」啟迪人類思考

與其怕失敗不如去做！專家揭「自信養成關鍵」：重複練習最重要

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

相關新聞

持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

國際油價本周飆漲，不過，中油宣布下周國內汽油及柴油，全數凍漲，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

氣象署說，明天清晨輻射冷卻影響，桃竹苗局部近山區平地留意約10度或以下低溫；16、17日基隆北海岸、東半部、大台北山區、...

三大國籍航空「訂位服務費」喊漲 每航段最高漲到30美元

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元）；星宇航空則調整至30美元（約新台幣959元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

啟動專案平穩機制吸收漲幅 下周汽、柴油價格皆不調整

台灣中油公司宣布，自下周一（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻發現送醫血氧僅剩55%險窒息

年約50歲，身材微胖的陳先生，晚間睡覺時總是鼾聲如雷，某天鼾聲中斷，反而引發妻子注意，一查看才發現他整張臉已脹成紫色，緊急送醫發現血氧已降至55%，險些窒息猝死。醫師指出，陳先生情況屬睡眠呼吸中止症（OSA），不僅影響成人精神與血管健康，更可能損害幼兒生長發育，呼籲民眾別再把打呼與睡得好劃上等號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。