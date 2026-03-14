陶亞倫談「盲流計畫」 自行為藝術回溯人生議題

2023年走入烏克蘭代替流亡學生「回家」，成為作品「盲流計畫」，藝術家陶亞倫今天分享，這是首次嘗試行為藝術，改變他對許多事物的想法，也埋藏對身分認同的自我擱置。

「盲流計畫－烏克蘭」作品現於「1111 Project——盲流計畫－烏克蘭」展中展出，記錄陶亞倫當時走進烏克蘭青年麥克斯（Maksym Fyk）家鄉的過程，麥克斯在俄烏戰爭爆發後展開流亡，陶亞倫藉由設備，讓麥克斯在異地只要戴上VR 3D頭戴顯示器，就能體驗親身回家視角。

展覽現場也展出陶亞倫當時所背機器，陶亞倫今天於分享會中提到，機器約重達8公斤，他先在德國柏林街頭練習行走，「第一次搞行為藝術，那時候很怕這樣拋頭露面」，身處異國給了他勇氣，在背上機器代替麥克斯回家過程，他越來越能摒除自我，讓自己成為中介物。

陶亞倫說，當麥克斯的家人迎接他時，看見的也是機器螢幕中的麥克斯，並非是他，「對我來說，這不是藝術行動，主角是麥克斯，我只是機器或是肉身。」這與他過往擺設在美術館的藝術作品大不相同，也讓他的人生完全不同。

「衝擊在於，我們身邊很多人應該都是在一個安逸世界裡面生活，在華人文化裡面會覺得這樣的冒險很蠢，但在突破這些邊界以後，你會覺得好像很多東西沒有意義。」陶亞倫說。

陶亞倫來自外省二代家庭，父親在1950年自中國海南來台，母親則從中國青島出發，從小他就常常聽著父母說著戰爭的殘酷以及回不了家的哀愁，他認為這也影響他從事藝術，「我以前作品會將自我意識弄乾淨，不去談意識鬥爭，但這幾年腦袋開始焦躁不安，想去面對這個問題。」

陶亞倫認為，藝術具有極大威力，可以戰勝意識形態，在主流藝術場域中常常可以看見大家以作品討論身分政治議題，他過去對於自我藝術發展的逃避在於身分認同，以「盲流計畫」來說，他也是試圖摒除個人身分，去幫助那些回不了家的人回家。

陶亞倫以「自我擱置」形容，「 我擱置對自己身分認同問題，看起來作品要談麥克斯，其實是我對自己自我擱置。」他並沒有規定自己要如何繼續「盲流計畫」，不同受訪者的選擇，也許是「自我分裂」歷程，藉由別人的經歷，繼續回應他自身的人生探索。

「1111 Project——盲流計畫－烏克蘭」即日起展出至22日，地點在台北「曜畫廊Gallery de sol 」。