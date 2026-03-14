華信航空第12架ATR新機抵台 添加永續航空燃油

中東局勢影響，華信航空第12架ATR新機自法國出發後繞路飛越歐、非、亞3洲，今天下午抵達松機，而新機飛渡返台過程中，特別使用添加30%生質燃料的永續航空燃料（SAF）。

華信航空發布新聞稿表示，第12架編號B-16867ATR 72-600新機，今天下午3時30分順利抵達台北松山機場，因受中東局勢影響，這架新機自法國土魯斯ATR原廠出發後，飛渡採取繞路航線，沿途飛經埃及、非洲東部、馬爾地夫、印度及曼谷等地，航程由原先5天延長至8天，首度橫跨歐洲、非洲與亞洲3大洲，展現ATR新機優異的飛航穩定性與長距離飛渡能力。

華信航空董事長陳大鈞表示，第12架ATR新機加入機隊後，不僅可進一步提升國內航線調度的靈活性，也展現華信航空推動永續發展的具體行動。

陳大鈞提到，B-16867新機自法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30%生質燃料的永續航空燃料（SAF），華信航空透過實際行動推動低碳永續，持續朝綠色航空目標邁進。

華信航空總經理莊明哲指出，目前ATR機隊主要服務金門、澎湖、馬祖等離島航線，以及台東、花蓮等本島航線，總計營運國內8個航點、11條航線。

隨著新機持續加入機隊，華信航空預計，今年4月底13架飛機全數到齊，完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫，有效提升整體機隊運能，為旅客提供更密集且便捷的飛航服務。

在永續發展方面，華信航空表示，積極響應ESG減碳目標，這次引進ATR新機配備升級型發動機，具備更高效率與節油性能，可節省至少3%燃油消耗並降低二氧化碳排放，而新機還配備全新設計的空調系統，客艙加裝高效率空氣微粒過濾設備，進一步強化客艙空氣品質以維護旅客健康。

華信航空表示，透過節能技術導入及永續航空燃料的應用，推動航空運輸朝向更環保與永續的方向發展，與各界攜手實現淨零飛行的長遠目標。